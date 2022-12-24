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    Sahte doktor Ayşe Özkiraz'dan cezaevi yönetimine 'kitap' başvurusu: Bu kez kesin Tıp Fakültesi’ni kazanacağım

    Ayşe Özkiraz, ‘Doktorum’ diyerek herkesi kandırdı. Hapsi boyladı. Şimdi de cezaevi yönetimine başvuru yaptı: Üniversiteye hazırlık kitapları istiyorum. Bu kez kesin Tıp Fakültesi’ni kazanacağım

    Yine ’Çapa’lıyor
    Türkiye, geçtiğimiz ay sahte doktor skandalıyla sarsıldı! Tekirdağ'da yaşayan Ayşe Özkiraz, hayatını bir yalana sığdırdı.

    Ailesini ve çevresini 'Çapa Tıp Fakültesi'ni kazandım' diyerek kandırdı! ÖSYM adı altında sahte Tıpta Uzmanlık Sınavı sonuç belgesi hazırladı. Temel Tıp Bilimleri Testi'ne 115 doğru 5 yanlış yazdı. Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde göreve başladı! Ancak kısa sürede yakalandı. Hapsi boyladı. Hakkında 13 yıla kadar hapis istenen sahte doktor, 'Tıp' hayalini yine de bırakmadı.



    Cezaevi yönetimine sınava hazırlanmak için başvuru yaptı. Çeşitli kitaplar ve soru bankası istediği ortaya çıktı. Ailesine de "Bu kez kesin kazanacağım" mesajı yolladı.
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    Haberler Yaşam Sahte doktor Ayşe Özkiraz'dan cezaevi yönetimine 'kitap' başvurusu: Bu kez kesin Tıp Fakültesi’ni kazanacağım
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