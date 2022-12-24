Almanya'da gurbetçi Abdülkadir Sargın'ın cenazesi 'yanlışlık'la yakıldı! Aile şoka girdi, hastaneden skandal savunma





Naaşı, İslami usullere göre defnedilmesi için cenaze işleri firmasına gönderildi. Ancak aile, gasilhanede şoka girdi. Çünkü kendilerine teslim edilen cenaze, Sargın'a ait değildi! Bunun üzerine durumu hastaneye bildirdi. Morgda çalışan görevlinin hatası sonucu cenazelerin karıştığı, Sargın'ın cenazesinin de krematoryumda yakıldığı belirlendi! Yaşadıkları skandal karşısında şoka giren aile, hukuk mücadelesi başlatacaklarını söyledi. Barış Sargın, "Almanya'da naaş yakılma işlemleri 3 hafta sürer. Ancak amcamın naaşı hızlıca yakıldı. Bu acele bizi şüphelendirdi. Ne saklamak istiyorlar? Bize küllerini teslim etmek istediler ancak nereden bileceğiz amcama ait olduğunu?" diyerek duruma isyan etti.