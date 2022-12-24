Göbeklitepe Antik Kenti ziyaretçi rekoru kırdı (Yurttan ve dünyadan haberler)

Şanlıurfa'daki Göbeklitepe Antik Kenti, 12 bin yıllık geçmişe sahipti.
Tarihin sıfır noktası olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kabul edildi. Binlerce turist tarihi antik kenti ziyaret etmek için sıraya girdi. Öyle ki 2022'de bir rekor gerçekleşti. 850 bin yerli ve yabancı turist, Göbeklitepe'yi ziyaret etti.
ALTIN VURUŞ
ABD'de yaşayan Raymond Roberts'ın tek hayali zengin olmaktı. 20 yıldır şans oyunları oynadı. 15 Aralık'ta bir bayiden 6 bilet satın aldı. Doğum günündeki rakamları kullanarak seçtiği 6 biletin hepsine büyük ikramiye çıktı.
2 milyon dolarlık ikramiyeye kavuşan Roberts, "Beklediğime değdi" açıklaması yaptı.
ANA SINIFI
MALATYA'DA Gafure Yücel Kurt (63), 56 yaşında tüp bebek tedavisiyle hamile kaldı. Bebeğini kucağına aldı. Kızı Özge için okuma yazma kursuna yazıldı: Hayat sürprizlere gebe!
PANİK İ'ÇİN'DEYİZ
Tam da bitti derken Coronavirüs yine hortladı! Salgının sıfır noktası Çin'de vaka sayıları yeniden arttı. Karantinaya rağmen geçtiğimiz hafta bin 800'den fazla vaka çıktı. Hastaneler doldu taştı! Bazı hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ve acil servislerinde yer kalmadı. İnsanlar, cansız bedenlerin yanında tedavi edilmeye çalışıldı. İngiliz basını ise günde 5 binden fazla insanın virüsten dolayı öldüğünü açıkladı!
GÜNEŞ BATTI!
NEW YORK Long Island'da Türkler'i ağlatan trafik kazası. 16 yaşındaki Cem Güneş, annesinin 2009 model Infinit G37'siyle yola çıktı. İki arkadaşı Taylor Beltramini ve Landon Kromhout Auditore de Holtsville'de Güneş'e katıldı. New York Post'a göre, aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Güneş, ormana girdi. Ağaca çarpan araç, içindeki 3 gence de mezar oldu.
Tarihin sıfır noktası olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kabul edildi. Binlerce turist tarihi antik kenti ziyaret etmek için sıraya girdi. Öyle ki 2022'de bir rekor gerçekleşti. 850 bin yerli ve yabancı turist, Göbeklitepe'yi ziyaret etti.
ALTIN VURUŞ
ABD'de yaşayan Raymond Roberts'ın tek hayali zengin olmaktı. 20 yıldır şans oyunları oynadı. 15 Aralık'ta bir bayiden 6 bilet satın aldı. Doğum günündeki rakamları kullanarak seçtiği 6 biletin hepsine büyük ikramiye çıktı.
2 milyon dolarlık ikramiyeye kavuşan Roberts, "Beklediğime değdi" açıklaması yaptı.
ANA SINIFI
MALATYA'DA Gafure Yücel Kurt (63), 56 yaşında tüp bebek tedavisiyle hamile kaldı. Bebeğini kucağına aldı. Kızı Özge için okuma yazma kursuna yazıldı: Hayat sürprizlere gebe!
PANİK İ'ÇİN'DEYİZ
Tam da bitti derken Coronavirüs yine hortladı! Salgının sıfır noktası Çin'de vaka sayıları yeniden arttı. Karantinaya rağmen geçtiğimiz hafta bin 800'den fazla vaka çıktı. Hastaneler doldu taştı! Bazı hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ve acil servislerinde yer kalmadı. İnsanlar, cansız bedenlerin yanında tedavi edilmeye çalışıldı. İngiliz basını ise günde 5 binden fazla insanın virüsten dolayı öldüğünü açıkladı!
GÜNEŞ BATTI!
NEW YORK Long Island'da Türkler'i ağlatan trafik kazası. 16 yaşındaki Cem Güneş, annesinin 2009 model Infinit G37'siyle yola çıktı. İki arkadaşı Taylor Beltramini ve Landon Kromhout Auditore de Holtsville'de Güneş'e katıldı. New York Post'a göre, aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Güneş, ormana girdi. Ağaca çarpan araç, içindeki 3 gence de mezar oldu.