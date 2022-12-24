Sultangazi'deki cesedin üzerinden kimliği çıkmıştı! DNA testi sonrası babası büyük şok yaşadı

İstanbul Avcılar'da kuzeni ve arkadaşlarıyla birlikte yaşayan 27 yaşındaki Ramazan Korak, bir ay önce kayıplara karıştı. Şanlıurfa'da yaşayan ailesi, polise kayıp başvurusu yaptı. Sultangazi Kent Ormanı'nda 11 Aralık'ta bulunan bir erkek cesedinin üzerinde Korak'ın kimliği çıktı.