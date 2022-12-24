Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Sultangazi'deki cesedin üzerinden kimliği çıkmıştı! DNA testi sonrası babası büyük şok yaşadı

    Ramazan Korak, 1 ay önce Avcılar’da kayıplara karıştı. Sultangazi’de bir cesedin üstünde kimliği çıktı. Çocuğunun öldüğüne inanmayan Esat Korak’tan DNA örneği alındı. Baba cesedin gence ait olduğu ortaya çıkınca büyük şok yaşadı.

    ’Kimlik’ bunalımı

    İstanbul Avcılar'da kuzeni ve arkadaşlarıyla birlikte yaşayan 27 yaşındaki Ramazan Korak, bir ay önce kayıplara karıştı. Şanlıurfa'da yaşayan ailesi, polise kayıp başvurusu yaptı. Sultangazi Kent Ormanı'nda 11 Aralık'ta bulunan bir erkek cesedinin üzerinde Korak'ın kimliği çıktı.



    Ceset, Adli Tıp Kurumu'na getirildikten 10 gün sonra, aileye bilgi verildi. Siverek'ten İstanbul'a gelen aile, yaklaşık 4-6 ay önce öldüğü tespit edilen, tanınmaz haldeki erkek cesedini teşhis edemedi.



    Baba Esat Korak'tan DNA örneği alınarak, cesedin Ramazan Korak'a ait olduğu kesinleşti. Baba Esat Korak, "Oğlumun telefon görüşmesindeki ses kayıtlarının araştırılmasını istiyorum. Oğlumun kanının yerde kalmaması için, elimden geleni yapacağım. Kimin yaptığını bulsunlar" diye konuştu.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    EYT’liye hesaplı emeklilik! Borçlanma ve ihya...
    Haberler Yaşam Sultangazi'deki cesedin üzerinden kimliği çıkmıştı! DNA testi sonrası babası büyük şok yaşadı
        SON DAKİKA