Sultangazi'deki cesedin üzerinden kimliği çıkmıştı! DNA testi sonrası babası büyük şok yaşadı

İstanbul Avcılar'da kuzeni ve arkadaşlarıyla birlikte yaşayan 27 yaşındaki Ramazan Korak, bir ay önce kayıplara karıştı. Şanlıurfa'da yaşayan ailesi, polise kayıp başvurusu yaptı. Sultangazi Kent Ormanı'nda 11 Aralık'ta bulunan bir erkek cesedinin üzerinde Korak'ın kimliği çıktı.
Ceset, Adli Tıp Kurumu'na getirildikten 10 gün sonra, aileye bilgi verildi. Siverek'ten İstanbul'a gelen aile, yaklaşık 4-6 ay önce öldüğü tespit edilen, tanınmaz haldeki erkek cesedini teşhis edemedi.
Baba Esat Korak'tan DNA örneği alınarak, cesedin Ramazan Korak'a ait olduğu kesinleşti. Baba Esat Korak, "Oğlumun telefon görüşmesindeki ses kayıtlarının araştırılmasını istiyorum. Oğlumun kanının yerde kalmaması için, elimden geleni yapacağım. Kimin yaptığını bulsunlar" diye konuştu.