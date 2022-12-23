Yolcu otobüsüyle uyuşturucu taşırken polise yakalandılar

GAZETE KAĞIDINA SARMIŞLAR

Otobüste durumlarından şüphelenilen ve daha önce uyuşturucu madde imal, ticaret, kullanma ve bulundurma suçlarından kaydı bulunduğu belirlenen S.Ö ve E.Ö'nün çantasında arama yapan ekipler sırt çantasının içerisinde şeffaf poşet içerisinde çağın belalarından birisi olan sentetik uyuşturucu maddesi 820 gram Metamfetamini gazete kağıdına sarılı şekilde ele geçirdi.