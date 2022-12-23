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    • Yaşam
    • 23.12.2022 16:02
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    • 23.12.2022 16:02
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    Yolcu otobüsüyle uyuşturucu taşırken polise yakalandılar

    Gümüşhane uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde gerçekelştirilen aramada 2 kişinin çantasında 820 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    AJANSLAR
    Yolcu otobüsüyle uyuşturucu transferi polise takıldı

    Gümüşhane'de polis uygulama noktasında durdurulan bir otobüste arama yapan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şüphelendikleri 2 kişinin çantasında 820 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    ORTAK ÇALIŞMA GERÇEKLETİRİLDİ
    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satışı ve kullanımını önlemeye yönelik yaptıkları ortak çalışma neticesinde Trabzon'a giden bir yolcu otobüsünü Akçakale uygulama noktasında durdurdu.

    GAZETE KAĞIDINA SARMIŞLAR
    Otobüste durumlarından şüphelenilen ve daha önce uyuşturucu madde imal, ticaret, kullanma ve bulundurma suçlarından kaydı bulunduğu belirlenen S.Ö ve E.Ö'nün çantasında arama yapan ekipler sırt çantasının içerisinde şeffaf poşet içerisinde çağın belalarından birisi olan sentetik uyuşturucu maddesi 820 gram Metamfetamini gazete kağıdına sarılı şekilde ele geçirdi.

    CEZAEVİNE POSTALANDILAR
    Gözaltına alınan S.Ö ve E.Ö hakkında 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' suçundan adli işlem başlatılırken, emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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    Haberler Yaşam Yolcu otobüsüyle uyuşturucu taşırken polise yakalandılar
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