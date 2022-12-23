Esenler'de feci kaza: Refüje çarpan araç ters döndü

Esenler'de refüje çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı.
REFÜJE ÇARPTIKTAN SONA TERS DÖNDÜ
Çiftehavuzlar Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'nda M.D. idaresindeki 34 YT 0625 plakalı otomobil, refüje çarptıktan sonra devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücünün yanında bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.
Kazada ters dönen araç düzeltilerek, çekici yardımıyla kaldırıldı.