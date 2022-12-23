İstanbul Eyüpsultan'da otomobil yedek parçası üreten fabrikada dün çıkan yangında haber alınamayan kişinin cesedine ulaşıldı.
Yayla Mahallesi Pirinççi Köy Yolu Sokak'ta otomobiller için filtre üreten iki katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle dün saat 14.00 sıralarında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Ekipler, bir yandan yangını soğutma çalışması yaparken, dünden beri haber alınamayan fabrika çalışanı Sedat Cesur'u aramayı da sürdürdü.
ACI HABER GELDİ
Çalışmalar kapsamında, Cesur'un cansız bedenine ulaşıldı. Cesur'un cenazesi, savcının çalışmasını tamamlamasının ardından morga kaldırılacak.
Jandarma ekiplerince fabrika bölgesine çıkan caddeler, araç trafiğine kapatıldı.
Dün kısa sürede büyüyen ve yan taraftaki başka bir fabrikaya da sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülmüştü.