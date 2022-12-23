İstanbul Eyüpsultan'da otomobil yedek parçası üreten fabrikada dün çıkan yangında haber alınamayan kişinin cesedine ulaşıldı.

Yayla Mahallesi Pirinççi Köy Yolu Sokak'ta otomobiller için filtre üreten iki katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle dün saat 14.00 sıralarında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Ekipler, bir yandan yangını soğutma çalışması yaparken, dünden beri haber alınamayan fabrika çalışanı Sedat Cesur'u aramayı da sürdürdü.