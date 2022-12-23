Türkiye'nin konuştuğu sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın yeni fotoğrafları ortaya çıktı





NÖBETE BİLE KALMIŞ

Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın, yalan belgelerle ameliyathanede ve acil servis önünde çektirdiği fotoğraflar ortaya çıktı. Özkiraz'ın Ankara Şehir Hastanesi'ne gitmeyi planladığı ve girdiği ameliyatlarla ilgili birbirinden farklı videolar hazırlatmaya çalıştığı anlaşıldı. Sahte doktor Özkiraz, bununla da kalmadı. Hastanede doğum günleri düzenleyip parti yaptı. Gece nöbetlere kaldığına dair yaka kartı çıkardı. Öte yandan Özkiraz'la ilgili soruşturma tamamlandı, Özkiraz hakkında 'resmi ve özel belgede sahtecilik suçundan 13 yıla kadar hapis cezası isteniyor.