Türkiye'nin konuştuğu sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Türkiye, geçtiğimiz ay Tekirdağ'dan gelen film gibi olayla çalkalandı. Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde işe başlayan 25 yaşındaki Ayşe Özkiraz'ın sahte doktor olduğu anlaşıldı. Özkiraz, önce ailesine sonra tüm yakınlarına Çapa Tıp Fakültesi'ni kazandığını açıkladı. Sahte öğrenci kartı çıkardı. Yurda yazıldı. Her gün üniversiteye gidip öğrenci gibi takıldı. Ancak V.C. adlı sevgilisi kendisini Çapa Tıp Fakültesi'ndeki arkadaşlarına sorunca büyük sahtekarlık ortaya çıktı. Özkiraz, tutuklandı. Soruşturma devam ederken yeni sahtekarlıklarına ulaşıldı. Buna göre Özkiraz, ÖSYM adı altında sahte Tıpta Uzmanlık Sınav sonuç belgesi hazırladı. Temel Tıp Bilimleri Testi'nde 115 doğru, 5 yanlış, Klinik Tıp Bilimleri Testi'nde ise 107 doğru 12 yanlış yazarak kendisini üstün başarılı olarak gösterdiği anlaşıldı.
NÖBETE BİLE KALMIŞ
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın, yalan belgelerle ameliyathanede ve acil servis önünde çektirdiği fotoğraflar ortaya çıktı. Özkiraz'ın Ankara Şehir Hastanesi'ne gitmeyi planladığı ve girdiği ameliyatlarla ilgili birbirinden farklı videolar hazırlatmaya çalıştığı anlaşıldı. Sahte doktor Özkiraz, bununla da kalmadı. Hastanede doğum günleri düzenleyip parti yaptı. Gece nöbetlere kaldığına dair yaka kartı çıkardı. Öte yandan Özkiraz'la ilgili soruşturma tamamlandı, Özkiraz hakkında 'resmi ve özel belgede sahtecilik suçundan 13 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
İTİRAZ ETTİ AMA...
Tekirdağ T Tipi Cezaevi'ne konulan Özkiraz, avukatı aracılığıyla tutukluluğa itiraz etti. Ancak reddedildi.