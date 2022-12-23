Kupa pozuyla eleştiri toplamıştı! Nusret'in çalışanları eleştirilere tepki gösterdi





37 MİLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 37 milyon 815 bin lira devretti. 5 bilenler 47 bin 363'er, 4 bilenler 827'şer, 3 bilenler 42'şer, 2 bilenler 4'er lira alacak.



310 GRAM DOĞDU

Tekirdağ'da aniden tansiyonu çıkan hamile bir kadın, 21 haftalık doğum yaptı. Sadece 310 gram doğan bebek yoğun bakımda...



BORÇ CİNAYETİ

İstanbul'da Abdullah D. (42) ve Emirhan İ. (30), 60 bin lira alacaklı oldukları Umut Bekdemir'i (42) Avcılar'da araca bindirip kaçırdı. Yumruklu saldırı sırasında kalp krizi geçiren Bekdemir öldü. 2 zanlı, tutuklandı.



'HİN'ŞAAT!

Konya'da Ahmet Mandal (34), 'MİT'e eleman olarak alacağız' yalanıyla lisede okuyan G.A. (17) ve K.K. (18) isimli iki genç kıza cinsel istismarda bulundu. Gözaltına alınan sapık, tutuklandı. Ahmet Mandal'ın ifadesi ortaya çıktı. Mandal, "Lisede inşaat işleri olduğu için okul müdürü Harun Avcu ile tanıştım. Kimseye kendimi istihbaratçı olarak tanıtmadım. Emekli istihbarat elemanı E.E'nin kurmuş olduğu, özel büro istihbarat kurumu adına çalışıyoruz. Ben G.A'ya 'birlikte çalışalım mı' dedim. G.A. ve babası benimle inşaat işlerinde çalışmayı kabul etti. G.A'ya 'Seni seviyorum, nikah kıyalım, seninle birlikte olmam lazım' diye bir şey söylemedim. Babası ile ortak iş yapmak için evlerine 2-3 kez gittim. G.A. inşaat işleri için çoğu zaman benim yanına gelirdi. Bana karşı ilgisi vardı" dedi. Mandal'ın genç kız ile anne ve babası hakkında kendisine iftira attıkları gerekçesiyle şikayetçi olması 'bu kadarına pes' dedirtti.

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