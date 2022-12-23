Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kupa pozuyla eleştiri toplamıştı! Nusret'in çalışanları eleştirilere tepki gösterdi

    Ünlü etçi Nusret, Dünya Kupası finalinde sahaya indi. Kupayla poz verdi. Eleştiriler gelince çalışanları tepki gösterdi. Bir elemanı “Kanser atlattım. Tedavi masraflarını Nusret Bey ödedi. Onun bu yüzünü de bilin!” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 23 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Yardım ’et’iyor

    Nusret Gökçe... Kasap çırağı olarak mesleğe atıldı. Merdivenleri tek tek tırmandı. İstanbul'da açtığı et restoranının ünü, sınırları aştı. Birbirinden ünlü isimleri ağırladı. "Saltbae/Tuzlama" hareketiyle şöhretini taçlandırdı. Instagram'daki takipçi sayısı 50 milyona yaklaştı. Katar'daki Dünya Kupası finalinde sahaya inince herkes başarısını unutup onun bu hareketini yorumladı! Ancak Nusret'in çalışanları patronlarına yönelik eleştirilere sessiz kalmadı. Ünlü ismin elemanları, patronlarının her türlü sıkıntılarına koştuğunu açıkladı. Bir elemanı "Uzun süre kanser tedavisi gördüm. Nusret Bey tüm masraflarımı ödedi. Maaşımı verdi. Ailemle ilgilendi" ifadesini kullandı. Başka bir çalışanı da "Bayramlarda, özel günlerimizde bizi unutmaz. Her zaman yanımızda" diyerek destek mesajı yolladı.



    'OSIKAR' MEL!
    Oscarlı Mel Gibson, Rothschild Ailesi'ni anlatan filme başladı. Ancak tamamlayamadı. Çünkü sinema salonları ve dijital platformlar, filmi yayınlamadı. İddiaya göre Rothschild Ailesi, aktöre "Bu işten vazgeç! O zaman yolunu açarız" diye fısıldadı. Elbette para ağır bastı. Gibson, "On the Line" adlı farklı bir film yaptı. ABD'de bin 650 salonda gösterilmeye başlandı! Aktörün 2017'de, "Bütün savaşların nedeni Yahudilerdir" dediği için Hollywood'dan dışlandığı da unutulmadı.



    'SIR'BİSTAN!
    Dünya Kupası'na katılan Sırbistan Milli Takımı'nın swingen, yani eş değiştirme partisi yaptığı iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde patlak veren skandalla ilgili yeni dedikodular gündeme geldi. Söylentilere göre takımın 100 milyon euroluk yıldızı Dusan Vlahovic, geceyi kaleci Predrag Rajkovic'in eşi Ana Cakic'le geçirdi. Nemanja Gudelj ise Jovic'in eşi Sofija Milosevic'le (Karagümrüklü Adem Ljajic'in eski sevgilisi) gönül eğlendirdi. Toplam 6 futbolcu ve eşinin skandalda yer aldığı iddia edildi. Diğer 4 futbolcunun kim olduğu ise gizli. Ancak Sırbistan Futbol Federasyonu'nun raporunda, futbolcuların adının yazıldığı belirtildi.



        'SİNİRLİ'OĞLU!
        Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyi'nde, Çin'in BM Daimi Temsilcisi Yardımcısı Geng Shuang'a sinirlendi. Çinli temsilci Shuang konuşmasında, Türkiye'yi, "Suriye'nin kuzeyini hava bombardımanı ve top atışlarıyla vurup kara harekatı başlatma tehdidinde bulunmakla" suçladı. "Bu saldırılara derhal son verilmesi" çağrısı yaptı. Bu skandal sözlere Sinirlioğlu cevabı yapıştırdı: Hiçbir ülkenin terörle mücadelemiz konusunda bize ders vermeye hakkı yok. Sınırlarımızı savunurken, halkımızı korurken ne yapıp ne yapmamamız gerektiğini söylemeyi kendinde hak gören açıklamaları reddediyoruz...



        HESAP 'SAM'ANI
        ABD'de hızlı çöküşüyle kripto para sektörünü kaosa sürükleyen FTX'in CEO'su Sam Bankman- Fried, kaçtığı Bahamalar'da ele geçirildi. Ardından ABD'ye iade edildi. Kripto vurguncusunun yatırımcıları dolandırmaktan yargılanacağı bildirildi. Bu arada Alameda Research eski CEO'su Caroline Ellison ve FTX'in kurucu ortağı Gary Wang'ın da haklarındaki suçlamaları kabul etti.



        O BARON YAKALANDI
        Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı Atilla Önder, Türkiye ve İspanya'nın iş birliğiyle yakalandı. Önder, uçakla Türkiye'ye getirildi. Firari baron, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerine teslim edildi. İçişleri Bakanı Soylu, Türk polisini tebrik etti. Önder'in ismi 24 Aralık 2014'te İstinye'de trafik ışıklarında lüks aracında silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen Ali Ekber Akgün cinayetinde de geçmişti. Önder, uyuşturucu hesaplaması yüzünden öldürüldüğü belirlenen Akgün cinayetiyle ilgili ifade vermişti.



            37 MİLYON DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 37 milyon 815 bin lira devretti. 5 bilenler 47 bin 363'er, 4 bilenler 827'şer, 3 bilenler 42'şer, 2 bilenler 4'er lira alacak.

            310 GRAM DOĞDU
            Tekirdağ'da aniden tansiyonu çıkan hamile bir kadın, 21 haftalık doğum yaptı. Sadece 310 gram doğan bebek yoğun bakımda...

            BORÇ CİNAYETİ
            İstanbul'da Abdullah D. (42) ve Emirhan İ. (30), 60 bin lira alacaklı oldukları Umut Bekdemir'i (42) Avcılar'da araca bindirip kaçırdı. Yumruklu saldırı sırasında kalp krizi geçiren Bekdemir öldü. 2 zanlı, tutuklandı.

            'HİN'ŞAAT!
            Konya'da Ahmet Mandal (34), 'MİT'e eleman olarak alacağız' yalanıyla lisede okuyan G.A. (17) ve K.K. (18) isimli iki genç kıza cinsel istismarda bulundu. Gözaltına alınan sapık, tutuklandı. Ahmet Mandal'ın ifadesi ortaya çıktı. Mandal, "Lisede inşaat işleri olduğu için okul müdürü Harun Avcu ile tanıştım. Kimseye kendimi istihbaratçı olarak tanıtmadım. Emekli istihbarat elemanı E.E'nin kurmuş olduğu, özel büro istihbarat kurumu adına çalışıyoruz. Ben G.A'ya 'birlikte çalışalım mı' dedim. G.A. ve babası benimle inşaat işlerinde çalışmayı kabul etti. G.A'ya 'Seni seviyorum, nikah kıyalım, seninle birlikte olmam lazım' diye bir şey söylemedim. Babası ile ortak iş yapmak için evlerine 2-3 kez gittim. G.A. inşaat işleri için çoğu zaman benim yanına gelirdi. Bana karşı ilgisi vardı" dedi. Mandal'ın genç kız ile anne ve babası hakkında kendisine iftira attıkları gerekçesiyle şikayetçi olması 'bu kadarına pes' dedirtti.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
            Haberler Yaşam Kupa pozuyla eleştiri toplamıştı! Nusret'in çalışanları eleştirilere tepki gösterdi
                SON DAKİKA