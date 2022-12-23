Kupa pozuyla eleştiri toplamıştı! Nusret'in çalışanları eleştirilere tepki gösterdi

Nusret Gökçe... Kasap çırağı olarak mesleğe atıldı. Merdivenleri tek tek tırmandı. İstanbul'da açtığı et restoranının ünü, sınırları aştı. Birbirinden ünlü isimleri ağırladı. "Saltbae/Tuzlama" hareketiyle şöhretini taçlandırdı. Instagram'daki takipçi sayısı 50 milyona yaklaştı. Katar'daki Dünya Kupası finalinde sahaya inince herkes başarısını unutup onun bu hareketini yorumladı! Ancak Nusret'in çalışanları patronlarına yönelik eleştirilere sessiz kalmadı. Ünlü ismin elemanları, patronlarının her türlü sıkıntılarına koştuğunu açıkladı. Bir elemanı "Uzun süre kanser tedavisi gördüm. Nusret Bey tüm masraflarımı ödedi. Maaşımı verdi. Ailemle ilgilendi" ifadesini kullandı. Başka bir çalışanı da "Bayramlarda, özel günlerimizde bizi unutmaz. Her zaman yanımızda" diyerek destek mesajı yolladı.
'OSIKAR' MEL!
Oscarlı Mel Gibson, Rothschild Ailesi'ni anlatan filme başladı. Ancak tamamlayamadı. Çünkü sinema salonları ve dijital platformlar, filmi yayınlamadı. İddiaya göre Rothschild Ailesi, aktöre "Bu işten vazgeç! O zaman yolunu açarız" diye fısıldadı. Elbette para ağır bastı. Gibson, "On the Line" adlı farklı bir film yaptı. ABD'de bin 650 salonda gösterilmeye başlandı! Aktörün 2017'de, "Bütün savaşların nedeni Yahudilerdir" dediği için Hollywood'dan dışlandığı da unutulmadı.
'SIR'BİSTAN!
Dünya Kupası'na katılan Sırbistan Milli Takımı'nın swingen, yani eş değiştirme partisi yaptığı iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde patlak veren skandalla ilgili yeni dedikodular gündeme geldi. Söylentilere göre takımın 100 milyon euroluk yıldızı Dusan Vlahovic, geceyi kaleci Predrag Rajkovic'in eşi Ana Cakic'le geçirdi. Nemanja Gudelj ise Jovic'in eşi Sofija Milosevic'le (Karagümrüklü Adem Ljajic'in eski sevgilisi) gönül eğlendirdi. Toplam 6 futbolcu ve eşinin skandalda yer aldığı iddia edildi. Diğer 4 futbolcunun kim olduğu ise gizli. Ancak Sırbistan Futbol Federasyonu'nun raporunda, futbolcuların adının yazıldığı belirtildi.