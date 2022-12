Kupa pozuyla eleştiri toplamıştı! Nusret'in çalışanları eleştirilere tepki gösterdi

Nusret Gökçe... Kasap çırağı olarak mesleğe atıldı. Merdivenleri tek tek tırmandı. İstanbul'da açtığı et restoranının ünü, sınırları aştı. Birbirinden ünlü isimleri ağırladı. "Saltbae/Tuzlama" hareketiyle şöhretini taçlandırdı. Instagram'daki takipçi sayısı 50 milyona yaklaştı. Katar'daki Dünya Kupası finalinde sahaya inince herkes başarısını unutup onun bu hareketini yorumladı! Ancak Nusret'in çalışanları patronlarına yönelik eleştirilere sessiz kalmadı. Ünlü ismin elemanları, patronlarının her türlü sıkıntılarına koştuğunu açıkladı. Bir elemanı "Uzun süre kanser tedavisi gördüm. Nusret Bey tüm masraflarımı ödedi. Maaşımı verdi. Ailemle ilgilendi" ifadesini kullandı. Başka bir çalışanı da "Bayramlarda, özel günlerimizde bizi unutmaz. Her zaman yanımızda" diyerek destek mesajı yolladı.