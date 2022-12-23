Sabiha Gökçen Havalimanına inen yolcu uçağının lastiği patladı

TAHLİYE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

AnadoluJet tarafından yapılan açıklamada, "Anadolujet TK 7363 Kars-Sabiha Gökçen seferimiz hakkında, Kars-Sabiha Gökçen seferini gerçekleştiren TC-JFF kuyruk numaralı Boeing 737-800 tipi uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sonrası park yerine doğru taksi yaptığı esnada ana iniş takımındaki lastiklerden biri patlamıştır. Uçakta bulunan 148 yolcu ile 6 kişilik uçuş ekibi sorunsuz şekilde tahliye edilmiştir. Konuyla ilgili teknik çalışmalar devam etmektedir" denildi.

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