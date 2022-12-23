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    • Yaşam
    • 23.12.2022 16:35
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    • 23.12.2022 16:36
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    Sabiha Gökçen Havalimanına inen yolcu uçağının lastiği patladı

    Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen yolcu uçağının iniş takımındaki lastiklerden biri patladı. Güvenlik amaçlı olarak itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Uçakta bulunan 148 yolcu ile 6 kişilik uçuş ekibi tahliye edildi.

    AJANSLAR
    Sabiha Gökçen’de korkutan anlar

    AnadoluJet'in TK7363 Kars - İstanbul seferini yapan Boeing 737 tipi uçağının Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sonrası bir lastiği patladı.

    Önlem amaçlı ARFF ekipleri uçağın yanına yönlendirildi. Ayrıca uçaktaki 148 yolcu ve uçuş ekibi önlem amaçlı tahliye edildi.

    TAHLİYE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
    AnadoluJet tarafından yapılan açıklamada, "Anadolujet TK 7363 Kars-Sabiha Gökçen seferimiz hakkında, Kars-Sabiha Gökçen seferini gerçekleştiren TC-JFF kuyruk numaralı Boeing 737-800 tipi uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sonrası park yerine doğru taksi yaptığı esnada ana iniş takımındaki lastiklerden biri patlamıştır. Uçakta bulunan 148 yolcu ile 6 kişilik uçuş ekibi sorunsuz şekilde tahliye edilmiştir. Konuyla ilgili teknik çalışmalar devam etmektedir" denildi.

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    Haberler Yaşam Sabiha Gökçen Havalimanına inen yolcu uçağının lastiği patladı
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