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    • Yaşam
    • 23.12.2022 21:35
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    • 23.12.2022 21:58
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    Bebek'te can pazarı! Restoranın olduğu iskele çöktü vatandaşlar denize düştü

    Son dakika haberi! İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Bebek Arnavutköy Caddesi'nde restoranın olduğu iskele çöktü. Denize düşenler kurtarılmaya çalışılırken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bebek’te can pazarı! İskele çöktü insanlar denize düştü

    Beşiktaş Bebek Arnavutköy Caddesi'nde restoranın olduğu iskele çöktü. Denize düşenler kurtarılırken, 4 yaralı hastaneye kaldırıldı.

    BEBEK'TE CAN PAZARI! İSKELE ÇÖKTÜ İNSANLAR DENİZE DÜŞTÜ | VİDEO İZLE

    KAYMAKAMLIK'TAN AÇIKLAMA

    Beşiktaş Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bugün saat 21.00 sıralarında İlçemiz Bebek Arnavutköy Caddesindeki bir restoranda meydana gelen balkon çökmesi nedeniyle, 4 vatandaşımız yaralanmıştır."

    Bebek'ta can pazarı! İskele çöktü o anlar!

    "Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilmiş olup, alınan ilk bilgilerde hayati tehlikelerinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Çevrede gerekli emniyet tedbirleri alınmış ve konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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