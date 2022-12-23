Karın ağrısıyla hastaneye gitti: 8 kiloluk kitle çıktı

BÜYÜK RAHATLAMA OLDU

Başarılı geçen operasyon sonrası Münevver Hilal Yiğit, "İkiz bebek kadar büyüklükte bir karnım oldu. Beni bunaltmaya başladığında da profesör Osman Fadıl Kara hocama başvurdum. Hocam da burada ameliyatımı yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum, beni bu durumdan kurtardı.