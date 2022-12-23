Karın ağrısıyla hastaneye gitti: 8 kiloluk kitle çıktı

Amasya'da, karın şişliği ve ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvuran Münevver Hilal Yiğit'in (54) karnından başarılı operasyonla 8 kilogram kitle alındı.
8 KİLOLUK KİTLE ÇIKARILDI
Merzifon'da 2 çocuk annesi Münevver Hilal Yiğit, karın şişliği ve ağrısı şikayetleri üzerine Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gitti.
Karnında kitle tespit edilen Yiğit, ameliyata alındı. Yiğit'in karnından operasyonla 8 kiloluk kitle çıkarıldı.
BÜYÜK RAHATLAMA OLDU
Başarılı geçen operasyon sonrası Münevver Hilal Yiğit, "İkiz bebek kadar büyüklükte bir karnım oldu. Beni bunaltmaya başladığında da profesör Osman Fadıl Kara hocama başvurdum. Hocam da burada ameliyatımı yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum, beni bu durumdan kurtardı.