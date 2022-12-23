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    • Yaşam
    • 23.12.2022 14:40
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    • 23.12.2022 14:40
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    Karın ağrısıyla hastaneye gitti: 8 kiloluk kitle çıktı

    Amasya’da karnının 6 yıldır büyümesi sonucu hareket etmekte güçlük çeken kadının vücudundan ameliyatla 8 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı. Çeşitli hastalıklar ve salgın nedeniyle ameliyatını 6 yıldır erteleyen 54 yaşındaki Münevver Hilal Yiğit, bu sürede içine sığmaz hale gelen kitlenin başarılı geçen operasyonla çıkarılmasıyla sağlığına kavuştu.

    AJANSLAR
    Karnından 8 kiloluk kitle çıktı

    Amasya'da, karın şişliği ve ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvuran Münevver Hilal Yiğit'in (54) karnından başarılı operasyonla 8 kilogram kitle alındı.

    8 KİLOLUK KİTLE ÇIKARILDI
    Merzifon'da 2 çocuk annesi Münevver Hilal Yiğit, karın şişliği ve ağrısı şikayetleri üzerine Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gitti.

    Karnında kitle tespit edilen Yiğit, ameliyata alındı. Yiğit'in karnından operasyonla 8 kiloluk kitle çıkarıldı.

    BÜYÜK RAHATLAMA OLDU
    Başarılı geçen operasyon sonrası Münevver Hilal Yiğit, "İkiz bebek kadar büyüklükte bir karnım oldu. Beni bunaltmaya başladığında da profesör Osman Fadıl Kara hocama başvurdum. Hocam da burada ameliyatımı yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum, beni bu durumdan kurtardı.

        Büyük bir rahatlama oldu çünkü kitle çok büyük olduğu için hareketlerim çok kısıtlıydı. Kitle olduğunu biliyordum açıkçası ama bu kadar büyüyeceğini tahmin etmemiştim" dedi.

        HAREKETLERİNİ KISITLIYORDU
        Prof. Dr. Osman Fadıl Kara da "Büyük bir yükten kurtuldu. İkiz gebelik hamileliği gibi bir karına sahipti. Kocaman bir karın. Haliyle onu da rahatsız ediyordu. Nefes almasını engelliyordu, hareketlerini kısıtlıyordu. Şimdi bunu aşmış oldu ve rahatladı" diye konuştu.

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        Haberler Yaşam Karın ağrısıyla hastaneye gitti: 8 kiloluk kitle çıktı
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