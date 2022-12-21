Balıkesir'deki dehşet çiftliğinde kan donduran detaylar! Yakalanan hanımağanın balta ve hortumla işkence yaptığı ortaya çıktı

Rabia Dilruba C. ile birlikte yakalanan F.E. kaçmak için 4'üncü kattaki evin balkonundan atlayınca beli kırıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, adliyeye sevk edilen Rabia Dilruba C. de çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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