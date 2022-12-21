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    • Yaşam
    • 21.12.2022 08:35
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    • 21.12.2022 08:35
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    Balıkesir'deki dehşet çiftliğinde kan donduran detaylar! Yakalanan hanımağanın balta ve hortumla işkence yaptığı ortaya çıktı

    Son dakika haberi! Balıkesir'de kurdukları dehşet çiftliğinde esnafa işkence yaparak haraç toplayan çete ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Çetenin hanımağası olduğu belirtilen Rabia Dilruba C. polis baskınıyla yakalandı. Mehmet Salih T. gibi ejderha dövmesi yaptırdığı belirlenen hanımağa Rabia Dilruba C.'nin, G.A.'ya baltayla, firari şüpheli M.B.'nin hortumla işkence yaptığı, Mehmet Salih T.'nin ise fiziki şiddet uyguladığı tespit edildi.

    Dehşet çiftliğinde kan donduran detaylar!

    Balıkesir'in Edremit ilçesinde kurdukları çiftlikte haracını ödemeyen esnafı ve genç kızları kaçırarak işkence yapıp tecavüz ettiği belirlenen çeteyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

    AKILALMAZ İŞKENCE | VİDEO İZLE

    TECAVÜZ EDİP PARMAKLARINI KESTİ
    18 yaşındaki G.A. isimli genç kıza polis muhbiri diyerek tecavüz edip parmaklarını kesti. Çetenin lideri "Ejder Salih" lakaplı Mehmet Salih T. ile 7 adamı düzenlenen ilk operasyonda yakalanarak tutuklanmıştı.

    Polis aranan 4 firari ismi yakalamak için çeteye yönelik operasyonlarına devam etti. Son olarak çetenin hanımağası olduğu ileri sürülen Rabia Dilruba C., polisin düzenlediği baskın sonucu saklandığı evde yakalandı.



        BALTA VE HORTUMLA İŞKENCE
        Mehmet Salih T. gibi ejderha dövmesi yaptırdığı belirlenen Rabia Dilruba C.'nin, G.A.'ya baltayla, firari şüpheli M.B.'nin hortumla işkence yaptığı, Mehmet Salih T.'nin ise fiziki şiddet uyguladığı tespit edildi.

        Rabia Dilruba C. ile birlikte yakalanan F.E. kaçmak için 4'üncü kattaki evin balkonundan atlayınca beli kırıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, adliyeye sevk edilen Rabia Dilruba C. de çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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        Haberler Yaşam Balıkesir'deki dehşet çiftliğinde kan donduran detaylar! Yakalanan hanımağanın balta ve hortumla işkence yaptığı ortaya çıktı
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