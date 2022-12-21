Balıkesir'deki dehşet çiftliğinde kan donduran detaylar! Yakalanan hanımağanın balta ve hortumla işkence yaptığı ortaya çıktı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kurdukları çiftlikte haracını ödemeyen esnafı ve genç kızları kaçırarak işkence yapıp tecavüz ettiği belirlenen çeteyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
TECAVÜZ EDİP PARMAKLARINI KESTİ
18 yaşındaki G.A. isimli genç kıza polis muhbiri diyerek tecavüz edip parmaklarını kesti. Çetenin lideri "Ejder Salih" lakaplı Mehmet Salih T. ile 7 adamı düzenlenen ilk operasyonda yakalanarak tutuklanmıştı.
Polis aranan 4 firari ismi yakalamak için çeteye yönelik operasyonlarına devam etti. Son olarak çetenin hanımağası olduğu ileri sürülen Rabia Dilruba C., polisin düzenlediği baskın sonucu saklandığı evde yakalandı.