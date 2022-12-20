Kahraman askerimiz Mehmet Demirtaş'ın mucize kurtuluşu!





Cep telefonu sayesinde hayatta kalan Demirtaş, o hain saldırıyı anlattı: "Teröristlerin taciz atışı esnasında vücuduma sol üst kasıktan gelen mermiyle yaralandım. Ardından sağ bacağıma da bir mermi geldi. Ancak pantolonun cebinde bulunan cep telefonuna isabet eden kurşun, hızı kesildiği için bacağımı sıyırıp geçmiş. Gözlerimi hastanede açtım. 2 aylık bir tedavi sürecim oldu. Taburcu oldum. Psikolojik olarak atlattım gibi. Biz bu yola çıktık. Yanımızda şehit olan arkadaşlarımız ve komutanlarımız oldu. Şanlı üniformayı her zaman giymeye devam edeceğim."

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