İstanbul'da mevsimin ilk kar yağışı Silivri'nin yüksek kesimlerinde görüldü! Meteoroloji uyarmıştı...

Aralık ayının sonlarına doğru kara kış etkisini yurt genelinde göstermeye başladı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin, kuzeybatı kesimlerinden başlayarak Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceği tahmininde bulunmuştu.

Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz'de yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışları görülmesi bekleniyor.