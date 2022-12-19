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    • Yaşam
    • 20.12.2022 01:41
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    • 20.12.2022 01:59
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    İstanbul'da mevsimin ilk kar yağışı Silivri'nin yüksek kesimlerinde görüldü! Meteoroloji uyarmıştı...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin, kuzeybatı kesimlerinden başlayarak Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceğini açıklamıştı. Bu kapsamda İstanbul'da yılın ilk kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Saat 00.30 sularında Silivri'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ilçe geneline yayıldı.

    takvim.com.tr
    İHA
    Ve İstanbul’a mevsimin ilk karı düştü

    Aralık ayının sonlarına doğru kara kış etkisini yurt genelinde göstermeye başladı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin, kuzeybatı kesimlerinden başlayarak Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceği tahmininde bulunmuştu.

    İstanbul'da mevsimin ilk karı Silivri'ye düştü

    Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz'de yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışları görülmesi bekleniyor.



    İSTANBUL'A MEVSİMİN İLK KARI SİLİVRİ'YE DÜŞTÜ
    Meteoroloji'nin yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinde etkili olmaya başladı.

    Mevsimin ilk karı, Silivri ilçesinin yüksek kesimlerinde görüldü.
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        Haberler Yaşam İstanbul'da mevsimin ilk kar yağışı Silivri'nin yüksek kesimlerinde görüldü! Meteoroloji uyarmıştı...
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