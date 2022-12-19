İstanbul'da mevsimin ilk kar yağışı Silivri'nin yüksek kesimlerinde görüldü! Meteoroloji uyarmıştı...

Aralık ayının sonlarına doğru kara kış etkisini yurt genelinde göstermeye başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin, kuzeybatı kesimlerinden başlayarak Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceği tahmininde bulunmuştu.
Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz'de yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışları görülmesi bekleniyor.
İSTANBUL'A MEVSİMİN İLK KARI SİLİVRİ'YE DÜŞTÜ
Meteoroloji'nin yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinde etkili olmaya başladı.
Mevsimin ilk karı, Silivri ilçesinin yüksek kesimlerinde görüldü.