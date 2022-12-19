Eyüpsultan'da kanlı hesaplaşma! Kurşun yağdırdılar: 1 ölü

UZUN NAMLULU SİLAHLAR DA KULLANILDI

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulunan ekipler, her iki otomobilde de çok sayıda mermi isabeti olduğunu ve çatışmada uzun namlulu silahların da kullanıldığını tespit etti.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.