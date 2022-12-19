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    • Yaşam
    • 20.12.2022 06:58
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    • 20.12.2022 09:07
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    Eyüpsultan'da kanlı hesaplaşma! Kurşun yağdırdılar: 1 ölü

    Eyüpsultan'da seyir halindeki lüks otomobile, başka bir otomobildekiler tarafından yapılan silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmada, olaya karışan iki otomobilde de çok sayıda mermi isabeti olduğu belirlendi.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Eyüpsultan’da kanlı çatışma!

    Eyüpsultan'da cadde üzerinde seyir halinde olan iki otomobildeki şüpheliler birbirlerini kurşun yağmuruna tuttu. Çıkan silahlı çatışma sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

    ÇATIŞMA ÇIKTI!
    Saat 00.30 sıralarında Güzeltepe Mahallesi'nde, Yavuz Selim Caddesi'nden Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ne doğru seyir halindeki 34 SE 4981 plakalı otomobile 34 TN 702 plakalı otomobilde bulunan kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı.

    Otomobildekilerin karşılık vermesiyle çatışma çıktı.

    Olayda, 34 SE 4981 plakalı otomobilin sürücüsü olduğu öğrenilen M.K. ağır yaralandı.

    EYÜPSULDAN'DA SİLAHLI ÇATIŞMA | VİDEO

        YARALI SÜRÜCÜ KURTARILAMADI
        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan M.K. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        UZUN NAMLULU SİLAHLAR DA KULLANILDI
        Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulunan ekipler, her iki otomobilde de çok sayıda mermi isabeti olduğunu ve çatışmada uzun namlulu silahların da kullanıldığını tespit etti.

        Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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        Haberler Yaşam Eyüpsultan'da kanlı hesaplaşma! Kurşun yağdırdılar: 1 ölü
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