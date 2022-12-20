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    Hollandalı doktorların ‘Yaşamaz’ dediği Hüseyin Hatipoğlu, Türkiye’de iyileşti

    Hollanda'da yaşayan Hüseyin Hatipoğlu nisan ayında trafik kazası geçirdi. Hollandalı doktorların ‘Yaşamaz’ dediği Hüseyin Hatipoğlu, Türkiye’de iyileşti. İşte sizler için derlediğimiz 20 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Şifa yurdu

    Hollanda'da yaşayan Hüseyin Hatipoğlu (22), nisan ayında trafik kazası geçirdi. Tam 5.5 ay tedavi edildi. Ancak Hollandalı doktorlar, "Ötenazi uygulanmalı" dedi. Bunun üzerine aile, Türkiye'den yardım istedi. Hatipoğlu, 20 Ekim'de ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. O günden beri Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde tedavi edildi. Hızla iyileşti. Taburcu edildikten sonra da evine gönderildi.



    'ELON'DE PATLADI
    Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter'ı da 44 milyar dolara satın aldı. Uyguladığı kararlarla tüm dünyada şaşkınlık yarattı. Son olarak Twitter hesabından 'Sizce CEO'luk görevini bırakmalı mıyım?' sorusuyla anket başlattı! İlginç sonuçlar çıktı. Öyle ki 17 milyondan fazla oy kullanıldı. Katılımcıların yüzde 57.5'i istifa etmesi gerektiği yönünde oy kullanınca ortalık karıştı! Musk'ın nasıl bir yol planı izleyeceğine dair ise bir açıklama yapılmadı.



    S'KAN'DAL!
    Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle hastanelerde kan sıkıntısı baş gösterdi. Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, 1 Aralık'ta NATO'dan yardım istedi. 14 ülke ile temasa geçen örgüt, 1 hafta içinde Kiev'e 60 bin ünite kan gönderdi. Ama büyük bir skandal patlak verdi. Kan ürünlerde AİDS, hepatit B ve C virüsü tespit edildi. Yaklaşık 3 bin kişiye nakil yapıldığı öğrenildi. Kaç kişiye virüslü kan verildiği hala tespit edilemedi. Ukraynalı yetkililerin tepkisine NATO hala cevap vermedi.



        BİR BİR ÖLÜYO'RUS'
        Rus emlak devi Dimitri Zelenov'un (50), Fransa'da ünlü tatil merkezi Antibes'de merdivenlerden düşerek hayatını kaybettiği belirtildi. Daha önce kalp ameliyatı geçirdiği bildirilen Zelenov'un ölümünün şüpheli olduğu kaydedildi. Moskova'daki Avrupa'nın ve Rusya'nın en yüksek binası Zafer Sarayı'nın eski sahibi olan Zelenov'un Avrupa'da tek yaptırım uygulanmayan oligark olduğu öğrenildi. Bu ölümle ilgili de yine gözler Moskova'ya çevrildi. Son bir yıl içinde 21 Rus oligarkın şüpheli bir şekilde öldüğüne dikkat çekildi.



        SERVETİ 1.4 MİLYAR DOLAR
        Zelenov, Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrasında hızla zenginleşen Rus oligarklardan biriydi. Servetinin 1.4 milyar dolar olduğu öğrenildi. Ayrıca Moskova'daki 1000 lüks daireli 265 metre yüksekliğindeki 61 katlı Zafer Sarayı'nın eski sahibiydi.



        GAR-SON!
        Yüksek kâr vaadi ve uydurdukları yalanlarla vatandaşın parasını alan saadet zincirlerine bir yenisi daha eklendi. Balıkesir'de 5 yıldızlı bir otelde daha önce garsonluk yapan E.Ç, lüks otellerin suit odası ve gezi teknelerini sezon öncesi kiraladığını, yüksek karlarla odaları turistlere sattığını söyledi. E.Ç, kısa sürede çevresindekileri yeni nesil ponzi sistemine dahil ederek saadet zincirine ortak etti. Yüksek kar umuduyla sisteme dahil olan yüzlerce kişi dolandırıldığını anlayınca şikayette bulundu. Polis, 8 kişiyi gözaltına aldı. E.Ç'nin yakalanması ise an meselesi.
        ÜMİT ERKAN DEMİRCAN


            KOLPAÇİNO!
            Bursa'da Haluk A, aşırı sürat yaptı. Otobüs durağına daldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, sürücünün tek kolunun alçıda olduğunu görünce sok yaşadı. Otomobilde bulunan Şenol Kırbaş bacağından yaralandı. Sürücü, önce otomobili Kırbaş'ın kullandığı yalanını ortaya attı. Yapılan test sonucu, 2.55 promil alkollü çıktı. Ekipler bin 823 TL ceza kesip ehliyetine bir 6 ay el koydu.



            UMUDA YOLCULUK
            Şafak ve Şaziye Öztürk çiftinin en küçük çocuğu olan SMA-Tip1 hastası 23 aylık oğlu Egemen'in yurt dışındaki gen tedavisi için Trabzon'da 11 ay önce kampanya başlatıldı. İl genelinde belediyeler, sivil toplum kuruluşları tarafından yardım geceleri ve kermesler düzenlendi. Buralarda yapılan bağışlarla Egemen bebeğin yurt dışında tedavi olabilmesi için gereken 35 milyon TL toplandı. Aile dün sabah Maçka'daki evlerinden ambulans eşliğinde Trabzon Havalimanı'na geldi ve yakınlarının alkışlarla aprondan uçağa uğurlandı. Solunum cihazına bağlı Egemen özel nakil aracına alınıp, anne ve babasıyla uçağa taşındı. Öztürk ailesi İstanbul'a oradan da Dubai'ye uçtu. Anne Şaziye Öztürk, "Egemen için tüm Trabzon ve ülke genelindeki hayırseverlerin desteğini gördük. Bunu hayal bile edemezdik. Umuda yolculuğumuz başladı" dedi.



            BAŞHEKİM GİTTİ
            Tekirdağ'da Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde görev yaparken yakalanan sahte doktor Ayşe Özkiraz ile ilgili soruşturma tamamlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hazırlanan teftiş raporu doğrultusunda, çocuk cerrahisi uzmanına aylıktan kesme cezası verilmesine ve il içinde başka bir hastanede görevlendirmesine, ameliyathaneden sorumlu doktora kınama cezası verilmesine ve hastane başhekiminin yönetici sözleşmesinin feshedilmesine karar verildiği bildirildi.



                72 MİLYON DEVRETTİ
                6+joker bilen çıkmayınca 72 milyon devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 131 bin 539'ar, 4 bilenler 2 bin 684'er, 3 bilenler 166'şar, 2 bilenler ise 15'er lira alacak.



                574 BİN DEVRETTİ
                10 bilen çıkmayınca 574 bin lira devretti. 9 bilenler 3 bin 209'ar, 8 bilenler 252'şer, 7 bilenler 46'şar, 6 bilenler 8'er, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.

                SAVAŞ GEMİSİ ALABORA OLDU
                Tayland'da kıyıdan 32 kilometre açıkta fırtınaya yakalanan gemi alabora oldu, 106 denizciden 75'i karaya çıkarılabildi. Kurtarma ekipleri 12 saati aşkın süredir kayıp askerleri arıyor. Yetkililer pek umutlu konuşmazken, kayıp askerlerin aileleri birçok ülkeden yardım istedi.

                KAFEYE SİLAHLI SALDIRI: 2 ÖLÜ
                Yunanistan'ın başkenti Atina'nın Nea Smirni semtindeki kalabalık bir kafede dün akşam saatlerinde ateş açıldı. Maskeli ve kapüşonlu saldırgan yakın mesafeden iki kişiyi vurarak öldürdü. Yan masada oturan bir kişi de yaralanırken, saldırganlardan biri yakalandı.

                YALAN RÜZGARI
                Sahte doktor Ayşe Özkiraz'dan sonra sahte mimar bombası patladı. Kendisini 'Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 1980 yılı mezunu' olarak tanıtan A.T'nın diplomasının sahte olduğu anlaşıldı. Antalya Valiliği'ne yapılan ihbar sonrası gerçekleştirilen incelemede, 42 yıldır özel proje ile kamu projelerinde mimar ve şantiye şefi çalışan A.T'nın noter onaylı geçici mezuniyet belgesi, Gazi Üniversitesi ile paylaşıldı. İncelemede, belge suretinin sahte, bazı bilgilerin ise başka mezuna ait olduğu tespit edildi. A.T'nın, 2016 yılında Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü'nün koordine ettiği, Selçuklu dönemine ait Av Köşkü ile 2018 yılında yine Selçuklu dönemine ait Antalya Mevlevihanesi'nin restorasyonunda görev aldığı belirlendi. Antalya Valiliği de soruşturma başlattı. A.T, "Ailem bile anlamadı. Benim hiçbir mezuniyetim yok. Ama inşaat işinden çok iyi anlarım. Kimse şüphe etmedi" dedi.

                TUTUKLAMA KARARI
                Bursa'da aralarında cep telefonu satışı yüzünden anlaşmazlık çıkan 20 yaşındaki İsmail Aslantürk ile 18 yaşındaki Güven D.'nin kavgasında kan akmış, Aslantürk 15 Aralık'ta bıçak darbesiyle hayatını kaybetmişti. Cinayet soruşturmasında gözaltına alınan 4 kişiden Güven D, tutuklanarak cezaevine gönderildi.N TUNA ÇAM

                UYUŞTURUCU OPERASYONU
                Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla çalışma yürüttü. İstihbarat çalışmaları neticesinde 2 kişi operasyonla yakalandı. 1288 sentetik uyuşturucu hap ve bir miktar nakit para ele geçirilirken, 2 zanlı tutuklandı.

                CAM BARDAK SİLAH SAYILDI
                Konya'da bir fabrikada aşçı olarak çalışan Fatma P. (51) 5 ay önce cep telefonu ile oynadığı gerekçesiyle müdür yardımcısı Ömer Ş. (27) tarafındancam bardakla dövüldü. Savcılık, şüphelinin de 'basit yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Savcılık ayrıca karşılıklı atılan cam bardakları silah kabul etti. Tolga YANIK

                BABA VAHŞET
                Adana'da geçen yıl sulama kanalında çuval içinde cesedi bulunan A.E (24) cinayetinde önemli detaylar tespit edildi. Katil zanlısı matematik öğretmeni baba M.E'nin anlattıkları, dehşeti gözler önüne serdi. İddiaya göre baba E., uyuşturucu bağımlısı oğlunun bir kebapçıda çalışmasını istedi. Ancak işe gitmediğini öğrenince yakalayıp görev yaptığı dershaneye getirdi. Tartışma sonucu oğlunun boğazını kesti. Ölmesi için başında bekledi. Ardından çarşıdan aldığı bir valize cesedini yerleştirmek istedi. Fakat gencin cesedi valize sığmayınca bir çuvala yerleştirdi. Eşi A.E, aynı evde nikahsız yaşadığı R.S (26) ve kız kardeşinin eşi M.Ö ile birlikte cesedi sulama kanalına atıp cinayeti örtbas etmek istedi. Şüphe üzerine gözaltına alınan baba E. ve kendisine yardım eden aile üyeleri tutuklanarak hapse gönderildi. Bir süre sonra katil zanlısı baba dışındaki tüm sanıklar, tahliye edildi. Tutukluluğu devam eden baba M.E'nın 15 Mart 2023'te yeniden hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.

                İNTİHAR DEĞİL CİNAYET
                İstanbul Şişli'de İ.K'ün ölümüyle ilgili savcılığın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Savcılık, genç kızın sevgilisi C.Y ve arkadaşları B.H, H.U ve Ö.T hakkında, 'Kasten Öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açtı. Şüpheli H., cezaevinden savcılığa yazdığı mektupta; eline aldığı anda tüfeğin yanlışlıkla patladığını ve genç kızın çenesinden vurulduğunu gördüğünü anlattı. Şüpheli H.'nin yanlışlıkla vurduğunu iddia ettiği İ.'nın, hedef alınarak vurulduğuna dair Adli Tıp Kurumu'nun rapor verdiği ortaya çıktı.

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                Haberler Yaşam Hollandalı doktorların ‘Yaşamaz’ dediği Hüseyin Hatipoğlu, Türkiye’de iyileşti
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