Hollandalı doktorların ‘Yaşamaz’ dediği Hüseyin Hatipoğlu, Türkiye’de iyileşti





574 BİN DEVRETTİ

10 bilen çıkmayınca 574 bin lira devretti. 9 bilenler 3 bin 209'ar, 8 bilenler 252'şer, 7 bilenler 46'şar, 6 bilenler 8'er, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.



SAVAŞ GEMİSİ ALABORA OLDU

Tayland'da kıyıdan 32 kilometre açıkta fırtınaya yakalanan gemi alabora oldu, 106 denizciden 75'i karaya çıkarılabildi. Kurtarma ekipleri 12 saati aşkın süredir kayıp askerleri arıyor. Yetkililer pek umutlu konuşmazken, kayıp askerlerin aileleri birçok ülkeden yardım istedi.



KAFEYE SİLAHLI SALDIRI: 2 ÖLÜ

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın Nea Smirni semtindeki kalabalık bir kafede dün akşam saatlerinde ateş açıldı. Maskeli ve kapüşonlu saldırgan yakın mesafeden iki kişiyi vurarak öldürdü. Yan masada oturan bir kişi de yaralanırken, saldırganlardan biri yakalandı.



YALAN RÜZGARI

Sahte doktor Ayşe Özkiraz'dan sonra sahte mimar bombası patladı. Kendisini 'Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 1980 yılı mezunu' olarak tanıtan A.T'nın diplomasının sahte olduğu anlaşıldı. Antalya Valiliği'ne yapılan ihbar sonrası gerçekleştirilen incelemede, 42 yıldır özel proje ile kamu projelerinde mimar ve şantiye şefi çalışan A.T'nın noter onaylı geçici mezuniyet belgesi, Gazi Üniversitesi ile paylaşıldı. İncelemede, belge suretinin sahte, bazı bilgilerin ise başka mezuna ait olduğu tespit edildi. A.T'nın, 2016 yılında Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü'nün koordine ettiği, Selçuklu dönemine ait Av Köşkü ile 2018 yılında yine Selçuklu dönemine ait Antalya Mevlevihanesi'nin restorasyonunda görev aldığı belirlendi. Antalya Valiliği de soruşturma başlattı. A.T, "Ailem bile anlamadı. Benim hiçbir mezuniyetim yok. Ama inşaat işinden çok iyi anlarım. Kimse şüphe etmedi" dedi.



TUTUKLAMA KARARI

Bursa'da aralarında cep telefonu satışı yüzünden anlaşmazlık çıkan 20 yaşındaki İsmail Aslantürk ile 18 yaşındaki Güven D.'nin kavgasında kan akmış, Aslantürk 15 Aralık'ta bıçak darbesiyle hayatını kaybetmişti. Cinayet soruşturmasında gözaltına alınan 4 kişiden Güven D, tutuklanarak cezaevine gönderildi.N TUNA ÇAM



UYUŞTURUCU OPERASYONU

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla çalışma yürüttü. İstihbarat çalışmaları neticesinde 2 kişi operasyonla yakalandı. 1288 sentetik uyuşturucu hap ve bir miktar nakit para ele geçirilirken, 2 zanlı tutuklandı.



CAM BARDAK SİLAH SAYILDI

Konya'da bir fabrikada aşçı olarak çalışan Fatma P. (51) 5 ay önce cep telefonu ile oynadığı gerekçesiyle müdür yardımcısı Ömer Ş. (27) tarafındancam bardakla dövüldü. Savcılık, şüphelinin de 'basit yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Savcılık ayrıca karşılıklı atılan cam bardakları silah kabul etti. Tolga YANIK



BABA VAHŞET

Adana'da geçen yıl sulama kanalında çuval içinde cesedi bulunan A.E (24) cinayetinde önemli detaylar tespit edildi. Katil zanlısı matematik öğretmeni baba M.E'nin anlattıkları, dehşeti gözler önüne serdi. İddiaya göre baba E., uyuşturucu bağımlısı oğlunun bir kebapçıda çalışmasını istedi. Ancak işe gitmediğini öğrenince yakalayıp görev yaptığı dershaneye getirdi. Tartışma sonucu oğlunun boğazını kesti. Ölmesi için başında bekledi. Ardından çarşıdan aldığı bir valize cesedini yerleştirmek istedi. Fakat gencin cesedi valize sığmayınca bir çuvala yerleştirdi. Eşi A.E, aynı evde nikahsız yaşadığı R.S (26) ve kız kardeşinin eşi M.Ö ile birlikte cesedi sulama kanalına atıp cinayeti örtbas etmek istedi. Şüphe üzerine gözaltına alınan baba E. ve kendisine yardım eden aile üyeleri tutuklanarak hapse gönderildi. Bir süre sonra katil zanlısı baba dışındaki tüm sanıklar, tahliye edildi. Tutukluluğu devam eden baba M.E'nın 15 Mart 2023'te yeniden hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.



İNTİHAR DEĞİL CİNAYET

İstanbul Şişli'de İ.K'ün ölümüyle ilgili savcılığın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Savcılık, genç kızın sevgilisi C.Y ve arkadaşları B.H, H.U ve Ö.T hakkında, 'Kasten Öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açtı. Şüpheli H., cezaevinden savcılığa yazdığı mektupta; eline aldığı anda tüfeğin yanlışlıkla patladığını ve genç kızın çenesinden vurulduğunu gördüğünü anlattı. Şüpheli H.'nin yanlışlıkla vurduğunu iddia ettiği İ.'nın, hedef alınarak vurulduğuna dair Adli Tıp Kurumu'nun rapor verdiği ortaya çıktı.

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