Akın Genç, Paris'te vahşice katledilmişti! İkiyüzlü Batı medyası ise katliama kulak tıkadı

Türkiye, gurbetten gelen haberle yıkıldı. Acı olay, geçtiğimiz perşembe günü Fransa'nın başkenti Paris'te yaşandı. Mimarlık öğrencisi Akın Genç, daha 19'undaydı. Hayalini kurduğu okulu, bu yıl kazandı. Olay günü de okuldan çıkıp evine dönerken kabusu yaşadı! 4 kişilik maskeli bir grubun saldırısına uğradı. Yakın mesafeden kafasına sıkılan tek kurşunla ağır yaralandı. Ne yazık ki kurtarılamadı. Paris'in orta yerinde işlenen korkunç cinayetle ilgili soruşturma açıldı. Ancak saldırganlar hala bulunamadı! Irkçı Fransız medyası da yaşanan vahşete 'Fransız' kaldı. Ülkenin önce gelen gazeteleri, Akın'ın ölümüyle ilgili tek bir haber bile yazmadı! Bu durum, hem gurbetçilerden hem de Fransızlar'dan tepki aldı. Saldırının yaşandığı Aulnay Sous Bois bölgesinin Belediye Başkanı Bruno Beshizza'nın olayla ilgili tek bir açıklama yapmaması 'ikiyüzlülük' olarak yorumlandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a da tepki yağdı: Ülkende 19 yaşında bir çocuk öldürüldü. Kendini göster ve bir şey söyle!