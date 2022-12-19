Sahte doktorun ardından şimdi de sahte mimar! "İnşaattan anlarım kimse şüphe etmedi"

Antalya'da sahte mezuniyet geçici belgesi hazırlayıp kendisini Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 1980 yılı mezunu olarak tanıtan Avni Tekinaslan, neredeyse yarım asır boyunca hayatını bu meslekten kazanmış.
HİÇBİR MEZUNİYETİM YOK
Sahte mimar aralarında önemli restorasyonların da olduğu birçok mimari projede görev almış.
Hürriyet'in haberine göre Tekinaslan şunları söyledi:
Neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Ama inanın hiçbir projeye imza atmadım. Sadece yürütülen projeleri denetledim. Zaten o projelerde de gerçek mimarlar vardı. Aslında benim hiçbir mezuniyetim yok. Ama inşaat işinden anlarım.
Ailemin inşaat işleriyle uğraşıyordum. O yüzden şantiyelerde kimse benden şüphe etmedi. İnsan hayatına zarar verecek hiçbir projede yer almadım. Ailem dahi diplomamın sahte olduğunu bilmiyordu.
REZİL RÜSVA OLDUM
Çok üzgünüm bütün gece uyuyamadım. Herkese rezil rüsva oldum. Şu an emekliyim ama bundan sonra ne olacak onu da bilmiyorum. Sadece pişmanım ve çok üzgünüm. Sanırım kullanıldım ve bir kenara atıldım. Bundan sonraki hayatımın nasıl şekilleneceğini de hiç bilmiyorum."
HİÇ HATIRLAMIYORUM
"Sahte evrakı nasıl düzenlediniz?" sorusunu da yanıtlayan Tekinaslan, "Uzun süre geçti. Evrakı nereden buldum, nasıl yaptım hatırlamıyorum. Zaten bunun bir önemi de kalmadı. Rezil rüsva oldum. İnsanlara ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok pişmanım" dedi.
ÇOK SAYIDA PROJEDE GÖREV ALMIŞ
İlk yapılan tespitlerde Tekinaslan'ın sadece Antalya'da değil Türkiye'nin başka illerinde de mimar olarak görev aldığı belirlendi.
Tekinaslan'ın 2016 yılında Antalya'da Selçuklu dönemine ait Av Köşkü'nün ve 2018 yılında yine Selçuklu dönemine ait Antalya Mevlevihanesi'nin restorasyonunda çalıştığı, yine kentin tarihi ve turistik simgeleri arasında yer alan Hıdırlık Kulesi ve çevresinde Antalya Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda 2021 yılında başlatılan arkeolojik kazılarda ise şantiye şefliği yaptığı tespit edilmişti.