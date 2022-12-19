Sahte doktorun ardından şimdi de sahte mimar! "İnşaattan anlarım kimse şüphe etmedi"

Antalya'da sahte mezuniyet geçici belgesi hazırlayıp kendisini Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 1980 yılı mezunu olarak tanıtan Avni Tekinaslan, neredeyse yarım asır boyunca hayatını bu meslekten kazanmış.

HİÇBİR MEZUNİYETİM YOK

Sahte mimar aralarında önemli restorasyonların da olduğu birçok mimari projede görev almış.

Hürriyet'in haberine göre Tekinaslan şunları söyledi:

Neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Ama inanın hiçbir projeye imza atmadım. Sadece yürütülen projeleri denetledim. Zaten o projelerde de gerçek mimarlar vardı. Aslında benim hiçbir mezuniyetim yok. Ama inşaat işinden anlarım.

Ailemin inşaat işleriyle uğraşıyordum. O yüzden şantiyelerde kimse benden şüphe etmedi. İnsan hayatına zarar verecek hiçbir projede yer almadım. Ailem dahi diplomamın sahte olduğunu bilmiyordu.