Baba, bıçakladığı oğlunun başında ölmesini bekledi, iki eşi ve eniştesiyle birlikte cesedi kanala attı

MAHKEMEYE ÇIKTILAR

4'üncü SulhCeza Hakimliği'nde hakim karşısına çıkan şüphelilerden Adle Ertan, Rukiye Sarı ile Metin Öztürk 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan tutuksuz yargılanmak üzere daha sonra tahliye edildi. 'Altsoydan akrabayı kasten öldürme' suçundan yargılanan Mehmet Ertan'ın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.

KAN DONDURAN DETAYLAR

Baba Ertan'ın, cinayet günü uyuşturucu kullandığı ve çalışmadığı için tartıştığı oğlu Ali Ertan'ı tanıdığı bir kebapçıya götürdüğü ve paketçi olarak işe soktuğu belirtildi. Birkaç saat sonra kontrol etmek için yeniden kebapçıya giden babanın, oğlunu çalışmak istemediğini söylemesi üzerine tartışarak dershanesine götürdüğü kaydedildi.

Babanın burada tartışmaya devam ettiği oğlunu sustalı bıçak ile boynundan ağır yaraladığı, kanlar içinde yere yığılmasının ardından da ölmesini beklediği ileri sürüldü. Polis ve sağlık ekiplerine haber vermeyen Ertan'ın, deterjanla yerdeki kanları temizledikten sonra eniştesi Metin Öztürk'ün yanına gittiği öğrenildi.