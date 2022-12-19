Cizre'de feci kaza! Hurdaya dönen araç mezara döndü: 4 ölü, 2 yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde araçların hurdaya döndüğü trafik kazasında 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

TIR KAMYONETİ ALTINA ALDI

Cizre'ye bağlı İnci Köyü mevkiinde, Cizre'den Silopi istikametine gitmekte olan Kadir Çapın yönetimindeki 34 GR 3413 plakalı tır, karşı yönden gelmekte olan Orhan Bayram yönetimindeki 27 AIL 003 plakalı kamyonet ile çarpıştı.