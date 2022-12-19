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    • Yaşam
    • 19.12.2022 14:54
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    • 19.12.2022 15:35
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    Cizre'de feci kaza! Hurdaya dönen araç mezara döndü: 4 ölü, 2 yaralı

    Şırnak'ın Cizre ilçesinde tır ile karşı yönden gelen kamyonet çarpıştı. Meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza nedeni ile yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan yol, olay yerindeki incelemenin ardından tekrar ulaşıma açıldı.

    AJANSLAR
    Cizre’de korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

    Şırnak'ın Cizre ilçesinde araçların hurdaya döndüğü trafik kazasında 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

    TIR KAMYONETİ ALTINA ALDI
    Cizre'ye bağlı İnci Köyü mevkiinde, Cizre'den Silopi istikametine gitmekte olan Kadir Çapın yönetimindeki 34 GR 3413 plakalı tır, karşı yönden gelmekte olan Orhan Bayram yönetimindeki 27 AIL 003 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

    Çarpmanın etkisi ile kamyoneti altına alan tır, şarampole devrildikten sonra durabildi.

    KAZADA 4 KİŞİ CAN VERDİ
    Kazada, kamyonette bulunan sürücü Orhan Bayram, Nurettin Üstev, Zafer Üstev ve Melik Kırmızıgül yaşamını yitirirken, Nursait Edis ile tır sürücüsü Kadir Çapın yaralandı.

        Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        YOL 1 SAAT TRAFİĞE KAPATILDI
        Kaza nedeni ile yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan yol, olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından tekrar ulaşıma açıldı.

        Kazada hayatını kaybeden dört kişinin cenazesi de ambulanslarla hastane morguna kaldırıldı.
            HangiKredi
            Haberler Yaşam Cizre'de feci kaza! Hurdaya dönen araç mezara döndü: 4 ölü, 2 yaralı
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