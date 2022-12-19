Cizre'de feci kaza! Hurdaya dönen araç mezara döndü: 4 ölü, 2 yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde araçların hurdaya döndüğü trafik kazasında 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
TIR KAMYONETİ ALTINA ALDI
Cizre'ye bağlı İnci Köyü mevkiinde, Cizre'den Silopi istikametine gitmekte olan Kadir Çapın yönetimindeki 34 GR 3413 plakalı tır, karşı yönden gelmekte olan Orhan Bayram yönetimindeki 27 AIL 003 plakalı kamyonet ile çarpıştı.
Çarpmanın etkisi ile kamyoneti altına alan tır, şarampole devrildikten sonra durabildi.
KAZADA 4 KİŞİ CAN VERDİ
Kazada, kamyonette bulunan sürücü Orhan Bayram, Nurettin Üstev, Zafer Üstev ve Melik Kırmızıgül yaşamını yitirirken, Nursait Edis ile tır sürücüsü Kadir Çapın yaralandı.