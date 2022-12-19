Hafif ticari araç kaldırımda yürüyen yayalara çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
İKİ ARKADAŞ YOLA SAVRULDU
Gece saatlerinde Çavuşoğlu Mahallesi'nde N.S. yönetimindeki 44 ABL 349 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kız yurdu önünde kaldırımda yürüyen Şemsettin Karadağ ve Hivan Taşkıner'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç, iki arkadaşı yola savurdu.
Kazada, Kız Öğrenci Yurdu binasının beton bahçe duvarının bir kısmı yıkılırken, demir korkuluklar ise yerinden çıktı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİLER
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.