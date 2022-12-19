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    • Yaşam
    • 20.12.2022 06:58
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    • 20.12.2022 06:58
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    Hafif ticari araç kaldırımda yürüyen yayalara çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

    Malatya'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, kaldırımda yürüyen Şemsettin Karadağ (18) ve Hivan Taşkıner'e (17) çarptı. Kazada, iki arkadaş hayatını kaybederken, araç sürücüsü yaralandı.

    AJANSLAR
    Feci kaza! Kaldırımda yürüyen arkadaşları ezdi

    Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

    İKİ ARKADAŞ YOLA SAVRULDU
    Gece saatlerinde Çavuşoğlu Mahallesi'nde N.S. yönetimindeki 44 ABL 349 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kız yurdu önünde kaldırımda yürüyen Şemsettin Karadağ ve Hivan Taşkıner'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç, iki arkadaşı yola savurdu.

    Kazada, Kız Öğrenci Yurdu binasının beton bahçe duvarının bir kısmı yıkılırken, demir korkuluklar ise yerinden çıktı.

    OLAY YERİNDE CAN VERDİLER
    Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Karadağ ve Taşkıner'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada yaralanan sürücü ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı kaza yerine gelerek incelemede bulundu.
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            Haberler Yaşam Hafif ticari araç kaldırımda yürüyen yayalara çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
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