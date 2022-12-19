Denizli Devlet Hastanesi'nde görev yapan hemşire Hülya Tortop, aralarındaki geçimsizlik nedeniyle geçen ay tartıştığı eşi Murat Tortop'u terk ederek üç çocuğuyla birlikte ailesinin yanına yerleşti. Ancak aileler araya girince, genç kadın geçen hafta evine geri dönmeye ikna edildi.
Önceki akşam, bir kitap evinin dergilerini satan Tortop, eşi ile yine kavga etti. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından, mutfaktan ekmek bıçağını alan Tortop, üç çocuğunun gözleri önünde eşini bıçaklayarak katletti. Gözaltına alınan Tortop'un babasının 1999, ağabeyinin de 2011 yılında intihar ettiği belirlendi.