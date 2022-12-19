



Önceki akşam, bir kitap evinin dergilerini satan Tortop, eşi ile yine kavga etti. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından, mutfaktan ekmek bıçağını alan Tortop, üç çocuğunun gözleri önünde eşini bıçaklayarak katletti. Gözaltına alınan Tortop'un babasının 1999, ağabeyinin de 2011 yılında intihar ettiği belirlendi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN