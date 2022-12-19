Fransa ırkçı yüzünü gösterdi! Fransız medyası, Paris'te başından vurularak öldürülen Akın Genç ile ilgili tek haber bile yapmadı





Akın, Paris'te doğup büyüdü. Tertemiz melek gibi bir çocuktu. Fransa'nın en iyi mimarlık fakültesinde okuyordu. Saldırganlar hala yakalanamadı ancak 4 kişilik maskeli bir grup olduğunu biliyoruz. Daha önce husumetli olduğu, tartıştığı kimse yoktu. Çünkü Akın kimseyle polemiğe girmezdi. Olaylara dinleyici olurdu her zaman. Ne o kimseye bulaşırdı ne de kimse ona. O yüzden biz de saldırının neden gerçekleştiğini merak ediyoruz.