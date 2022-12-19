Fransa ırkçı yüzünü gösterdi! Fransız medyası, Paris'te başından vurularak öldürülen Akın Genç ile ilgili tek haber bile yapmadı

Bu yıl, ülkenin en iyi Mimarlık Fakültesi'ni kazandı ve eğitimine başladı. Perşembe akşamı okuldan çıktı. Evine yaklaştığı sırada maskeli bir grubun saldırısına uğradı. Yakın mesafeden kafasına sıkılan kurşunla ağır yaralandı. Kurtarılamadı. Türkiye'nin yüreğini yakan olayla ilgili TAKVİM ilginç detaylara ulaştı. Akın'ın aile yakını Miraç Genç, talihsiz Türk gencinin 4 kişilik maskeli bir grubun saldırısı sonucu öldürüldüğünü anlattı. Şu ifadeleri paylaştı:
Akın, Paris'te doğup büyüdü. Tertemiz melek gibi bir çocuktu. Fransa'nın en iyi mimarlık fakültesinde okuyordu. Saldırganlar hala yakalanamadı ancak 4 kişilik maskeli bir grup olduğunu biliyoruz. Daha önce husumetli olduğu, tartıştığı kimse yoktu. Çünkü Akın kimseyle polemiğe girmezdi. Olaylara dinleyici olurdu her zaman. Ne o kimseye bulaşırdı ne de kimse ona. O yüzden biz de saldırının neden gerçekleştiğini merak ediyoruz.