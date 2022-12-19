Aziz Sancar, Mardin Havaalanı'na isminin verilmesi sonrası sevinci ve gururunu dile getirdi: Türkiye’ye layık olmak için elimden geleni yapacağım

Dünya, küresel krizle boğuşurken Türkiye yatırımlarına hız kesmeden devam etti. Başkan Erdoğan, cumartesi günü Mardin'e gitti. Toplu açılış töreni sırasında müjdeyi verdi. Mardin Havaalanı'nın adının Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirildiğini söyledi. Nobel Ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, adının doğduğu havalimanına verilmesine çok sevindiğini ve gurur duyduğunu dile getirdi.
"Beni Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bilim neferi olarak algılayan ve ülkemize bilimsel katkılarımı ve Türkiye sevgimi takdir eden ve her fırsatta bunu vurgulayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Beni bu onura layık gördükleri için ve tüm Sancar ailesi adına teşekkür ederim. Türkiye'ye layık olmak için elimden geleni yapacak ve yurdumuza yeni bilim insanları yetiştirmeye çalışacağım" dedi.
CESUR YÜREK
Karamanlı Şahin Koçak (48), 30 Kasım'da rahatsızlandı. Soluğu Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aldı. Aort kapağında daralma ve çürüme olduğu ortaya çıktı. Kalp ve Damar Cerrahı Doç. Dr. Mehmet Erin Tüysüz, Japon bilim insanı Dr. Shigeyuki Ozaki tarafından geliştirilen 'Ozaki' yöntemini uygulama kararı aldı. Hasarlı kalp kapağı, kalp zarıyla değiştirilen Koçak, hızla iyileşmeye başladı.