Aziz Sancar, Mardin Havaalanı'na isminin verilmesi sonrası sevinci ve gururunu dile getirdi: Türkiye’ye layık olmak için elimden geleni yapacağım





4X4'LÜK GURUR

Türkiye, enerjide dışa bağımlılığı en aza indirmek için milli seferberlik başlattı. Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz için kuyular bir bir açıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki yıl kendi gazımızı kullanacağımızı açıkladı. Özellikle son günlerde Güneydoğu'da petrol çıkarma seferberliği başladı. Daha önceden kapatılan kuyularda bile araştırma yapılması kararı alındı. Bu arada en güzel haberi, TPAO paylaştı. 4 milli sondaj gemimizin aynı anda görev başında olduğunu hatırlattı. Buna göre Karadeniz'de Fatih, Türkali-11 kuyusunda sondaj operasyonuna başladı. Yavuz, Türkali- 12'de gaz akış testlerini yaptı. Kanuni ise Türkali-10'da alt tamamlama operasyonunda sona yaklaştı. Ve büyük tartışmaların yaşandığı ve dış güçlerin karşı çıktığı Akdeniz'de ise Abdülhamid Han, Taşucu-1 kuyusundaki faaliyetlerini hızlandırdı.