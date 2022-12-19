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    Aziz Sancar, Mardin Havaalanı'na isminin verilmesi sonrası sevinci ve gururunu dile getirdi: Türkiye’ye layık olmak için elimden geleni yapacağım

    Mardin Havaalanı’nın adı, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirildi. Büyük mutluluk yaşayan Nobel ödüllü Türk bilim adamı, “Türkiye’ye layık olmak için elimden geleni yapacağım” dedi. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 19 Aralık TAKVİM Gazetesi haberleri...

    Büyüksün ’Aziz’im

    Dünya, küresel krizle boğuşurken Türkiye yatırımlarına hız kesmeden devam etti. Başkan Erdoğan, cumartesi günü Mardin'e gitti. Toplu açılış töreni sırasında müjdeyi verdi. Mardin Havaalanı'nın adının Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirildiğini söyledi. Nobel Ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, adının doğduğu havalimanına verilmesine çok sevindiğini ve gurur duyduğunu dile getirdi.



    "Beni Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bilim neferi olarak algılayan ve ülkemize bilimsel katkılarımı ve Türkiye sevgimi takdir eden ve her fırsatta bunu vurgulayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Beni bu onura layık gördükleri için ve tüm Sancar ailesi adına teşekkür ederim. Türkiye'ye layık olmak için elimden geleni yapacak ve yurdumuza yeni bilim insanları yetiştirmeye çalışacağım" dedi.



    CESUR YÜREK
    Karamanlı Şahin Koçak (48), 30 Kasım'da rahatsızlandı. Soluğu Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aldı. Aort kapağında daralma ve çürüme olduğu ortaya çıktı. Kalp ve Damar Cerrahı Doç. Dr. Mehmet Erin Tüysüz, Japon bilim insanı Dr. Shigeyuki Ozaki tarafından geliştirilen 'Ozaki' yöntemini uygulama kararı aldı. Hasarlı kalp kapağı, kalp zarıyla değiştirilen Koçak, hızla iyileşmeye başladı.



        MUTLULUKTAN UÇTU
        İzmir'de yaşayan Aşkın-Nilüfer İpek çiftinin kızları İnci Beren, 9 yıl önce Serebral Palsi yani beyin felci hastalığıyla dünyaya geldi. En büyük hayali ise uçağa binmekti. Türk Hava Yolları, küçük kızın bu isteğini yerine getirmek için harekete geçti. İnci, THY'nin İzmir-İstanbul uçağına binerek ilk kez seyahat etti. Kabin ve kokpit ekibiyle tanıştı, pasta kesti. Her birine teşekkür etti.



        SARAÇHANE KUMPASI TUTMAZ
        MHP lideri Bahçeli, '2023'e Doğru Aday Belli Karar Net' temalı mitingi için Mersin'e gitti. Adana, Antalya, Hatay ve Osmaniye'den gelen teşkilatlar Mersin'de buluştu. İBB Başkanı İmamoğlu'nun suç işlediyse sonuçlarına katlanması gerektiğini belirten Bahçeli, "Mahkeme kararı açıklanmadan halkı Saraçhane'ye davet eden Belediye Başkanı, apar topar yola koyulan İP Başkanı, 6'lı masaya Saraçhane dayatması yapmak ve Kılıçdaroğlu'na operasyon çekmek için harekete geçmişlerdir. Saraçhane kumpası tutmaz, Türk milleti sahte mağdurlara, ucuz kahramanlıklara, saygı duymaz" dedi.



        4X4'LÜK GURUR
        Türkiye, enerjide dışa bağımlılığı en aza indirmek için milli seferberlik başlattı. Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz için kuyular bir bir açıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki yıl kendi gazımızı kullanacağımızı açıkladı. Özellikle son günlerde Güneydoğu'da petrol çıkarma seferberliği başladı. Daha önceden kapatılan kuyularda bile araştırma yapılması kararı alındı. Bu arada en güzel haberi, TPAO paylaştı. 4 milli sondaj gemimizin aynı anda görev başında olduğunu hatırlattı. Buna göre Karadeniz'de Fatih, Türkali-11 kuyusunda sondaj operasyonuna başladı. Yavuz, Türkali- 12'de gaz akış testlerini yaptı. Kanuni ise Türkali-10'da alt tamamlama operasyonunda sona yaklaştı. Ve büyük tartışmaların yaşandığı ve dış güçlerin karşı çıktığı Akdeniz'de ise Abdülhamid Han, Taşucu-1 kuyusundaki faaliyetlerini hızlandırdı.



            DUYGULU SAHNE
            Gaziantep'te tiyatrocu gençler, duygulu bir gösteri yaptı. Tiyatroyla ilgilenen 11 kişiden oluşan grup, bir süre önce Anton Çehov'un "Bir Evlenme Teklifi ve Ayı" oyununu sahneye koyma kararı aldı. Bir ay boyunca hazırlanan gençler, 1 Ekim'de şehit olan Piyade Astsubay Yusuf Ataş'ın "Eğer ölürsem hayatı boyunca bir lösemili kız çocuğunun bütün masraflarını karşılayın" şeklindeki vasiyetini hatırladı. Belirli tarihlerde 3 gösterimle 600 seyirciyle buluşan genç tiyatro topluluğu, elde ettikleri 18 bin lira geliri lösemili çocuklara bağışladı.



            DÜĞÜN DERNEK
            İngiltere tahtının bir numaralı varisi Prens William, ilk sevgilisi Rose Farquhar ile George Gemmell'in düğününe katılarak dikkatleri üzerine çekti. Düğünde William'in bir başka sevgilisi olan Olivia Hunt da eşiyle boy gösterdi. Törende William'ın eşi Kate'in eski flörtlerinden Rupert Finch'in de olduğu öğrenildi. Ancak Kate'in düğüne katılmadığı kaydedildi.



            AYAK TAKIMI!
            Ankara'da Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık, konser verdikleri eğlence mekanında arkadaşıyla dans ederken iddiaya göre B.K.K'nın ayağına bastı. Bu yüzden ikili arasında tartışma yaşandı. Bir süre sonra dışarıya çıkan Dudarık, kızgın gencin saldırısına uğradı. MS hastası olduğu öğrenilen müzisyen genç, ağır yaralandı. Kaldırıldığı yoğun bakım servisinde yaşam savaşı vermeye başladı. Saldırgan genç, tutuklandı.



                CİNNET KAFASI
                Eskişehir'de yaşayan Ayşenur Çolakoğlu henüz 21 yaşındaydı. Sevgilisi H.F. ile arasında tartışma çıktı. Bu sırada cani gencin, silahlı saldırısına uğradı. Kafasına aldığı tek kurşunla yaralandı. Kurtarılamadı. Katil yakalandı.



                BİN TL'YE MASADAN KALKAN
                Kalkan balığı, dil değil cep yaktı! Balıkçı tezgahlarından kalkıp sosyeteye soflasına zıpladı. Kilosu 3 bin TL'ye fırladı. Sadece lüks restoranların menüsünde yer almaya başladı.

                ÇOK HAVALIYIZ
                İstanbul havalimanları, bu yılın 11 ayında rekor kırdı. Yolcu sayısı 87.1 milyonu aştı.

                DAV'HALI'K KONU
                İstanbul'da bir kadın, halı yıkama ücretine kızdı. Şirket sahibi "Kocan çenene nasıl dayanıyor" deyince dava açtı.

                KAR GELİYOR
                Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı: Bugünden itibaren İstanbul'da sıcaklıklar 12 derece düşecek. Fırtına ve kar yağışı kapıda!



                BİR KİŞİYE 1.5 MİLYON
                5+1 bilen bir kişi, 1 milyon 498 bin lira kazandı. 5 bilenler 5 bin 868'er, 4+1 bilenler 438'er, 4 bilenler 42'şer, 3+1 bilenler 23'er, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 9'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler 4'er lira ikramiye alacak.



                    33 MİLYON DEVRETTİ
                    6 bilen çıkmayınca 33 milyon 44 bin lira devretti. 5 bilenler 47 bin 734'er lira, 4 bilenler 580'er lira, 3 bilenler 33'er lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.

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                    Haberler Yaşam Aziz Sancar, Mardin Havaalanı'na isminin verilmesi sonrası sevinci ve gururunu dile getirdi: Türkiye’ye layık olmak için elimden geleni yapacağım
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