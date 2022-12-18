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    • Yaşam
    • 18.12.2022 11:00
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    • 18.12.2022 11:58
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    Türkiye'den Gürcistan'a iPhone seferi: İzdihamda bayılanlar oldu

    Türkiye'den iPhone satın almak için Gürcistan'a akın eden vatandaşlar izdihama neden oldu. Telefonları kaydetmek için sıraya giren yüzlerce vatandaşın oluşturdğu kuyruğun sonu gözükmedi. 2023 yılında daha yüksek kayıt ücret bedeli ödemek istenmeyenlerin neden olduğu izdihamda bayılanlar oldu.

    Gürcistan’a iPhone seferi

    Son çıkan iPhone 14 serisi Gürcistan'da izdihama neden oldu. IMEI kaydını için belirlenen bedele gelecek zam öncesi Türkler, Gürcistan'a akın etti.

    iPHONE İÇİN YURT DIŞI SEFERİ
    Apple'ın son çıkardığı iPhone 14 serisi rağbet görmeye devam ediyor.

    Türkiye'de yüksek fiyatlara satılan İphone'a ulaşmak isteyen vatandaşlar yurt dışını tercih ediyor.

    İPhone 14'ün, ülkede 39-43 bin TL arasında değişen fiyatı, yurt dışında yarı yarıya alınabiliyor.

    GÜRCİSTAN'A AKIN ETTİLER
    Türkiye'ye sınır komşusu olan Gürcistan'da iPhone, vergilerden kaynaklı 15 bin TL daha ucuza mal edilebiliyor.

        Bu nedenle, Türk vatandaşları Gürcistan'ın Batum şehrine akın ediyor.

        SINIR KAPISINDA İPHONE KUYRUĞU
        Türkiye dışından getirdikleri telefonu kullanabilmeleri için IMEI kaydını yaptırması gereken vatandaşlar 2023 yılında daha yüksek kayıt ücreti bedeli ödememek için sınır kapısında uzun kuyruklar oluşturuyor.

        Daha önce de yaşanan görüntüler bu kez Sarp sınır kapısında kaydedildi.

        KALABALIKTAN BAYILDILAR
        Telefonlarını kaydetmek isteyen vatandaşlar izdihama neden oldu. Yüzlerce insan içinden bayılanlar oldu.

        IMEI kayıt harcı 2006 TL'den 2732 TL'ye çıkarıldı.

        2023 yılında ise IMEI kayıt ücretinin 6 bin 91 TL olması bekleniyor.

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