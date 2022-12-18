Türkiye'den Gürcistan'a iPhone seferi: İzdihamda bayılanlar oldu

- Yaşam
- 18.12.2022 11:00
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- 18.12.2022 11:58
Bu nedenle, Türk vatandaşları Gürcistan'ın Batum şehrine akın ediyor.
SINIR KAPISINDA İPHONE KUYRUĞU
Türkiye dışından getirdikleri telefonu kullanabilmeleri için IMEI kaydını yaptırması gereken vatandaşlar 2023 yılında daha yüksek kayıt ücreti bedeli ödememek için sınır kapısında uzun kuyruklar oluşturuyor.
Daha önce de yaşanan görüntüler bu kez Sarp sınır kapısında kaydedildi.
KALABALIKTAN BAYILDILAR
Telefonlarını kaydetmek isteyen vatandaşlar izdihama neden oldu. Yüzlerce insan içinden bayılanlar oldu.
IMEI kayıt harcı 2006 TL'den 2732 TL'ye çıkarıldı.
2023 yılında ise IMEI kayıt ücretinin 6 bin 91 TL olması bekleniyor.