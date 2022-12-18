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    • Yaşam
    • 18.12.2022 15:13
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    • 18.12.2022 15:18
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    Trabzonlu mimarlık öğrencisi Akın Genç’in Paris’teki ölümünde sır perdesi kalktı: Arkasından gelip…

    Paris’te mimarlık öğrencisi Trabzonlu Akın Genç, sokak ortasında cinayete kurban gitmişti. Emniyet cinayetin üstündeki sır perdesini kaldırdı. Yapılan çalışmalarda Evine giderken henüz kimliği belirlenemeyen kişi arkasından gelerek kafasına yakın mesafeden ateş ettiği ortaya çıktı.

    Paris’teki ölümde sır perdesi kalktı: Arkasından gelip…

    Cinayet geçen perşembe Fransa'nın başkenti Paris'te meydana geldi… Güzel sanatlar fakültesinde mimarlık okuyan Trabzonlu Akın Genç, okul çıkışı evine giderken kimliği tespit edilemeyen birinin açtığı ateş sonucu kafasından vuruldu.

    Kanlar içerisinde yere yığılan Genç, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Genç'in ölümü ile ilgili Fransız polisi soruşturma başlatırken, cenazenin otopsi sonrası defnedilmek üzere Trabzon'a getirileceği öğrenildi.

    2 kardeşi olan Akın Genç'in ailesi ile birlikte ülkede yaşadığı öğrenildi.

    "ARKADAN GELİP KAFASINA YAKIN MESAFEDEN SIKMIŞ!"

    Paris Trabzonlular Derneği Başkanı Bülent Cumur, yaptığı açıklamada Akın Genç'in Fransa'nın başkenti Paris'te mimarlık okuduğunu belirterek, "Evine giderken henüz kimliği belirlenemeyen kişi arkasından gelerek kafasına yakın mesafeden ateş etti.

        Ambulansların mahalleye gelmesi ile babası Asım Genç oğlunun neden halen eve gelmediğini merak edince camdan sokağa doğru bakmış.

        Ambulansların yanına gidince oğlunun kanlar içinde yerde yattığını görmüş. Hain saldırıda gencecik yavrumuz maalesef hayattan koparıldı. Katilin bir an önce bulunması ve cezasını çekmesi tek tesellimiz olacaktır. Adli bir vaka olduğu için cenaze işlemleri bir haftayı bulacaktır. Başta genç ailesi olmak üzere tüm hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum" dedi.

        AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Paris'te Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık öğrencisi Trabzonlu evladımız Akın Genç'in okuldan dönerken açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği haberini aldık. Merhum kardeşimize Rabbimden rahmet Genç ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.
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