Trabzonlu mimarlık öğrencisi Akın Genç’in Paris’teki ölümünde sır perdesi kalktı: Arkasından gelip…

Ambulansların yanına gidince oğlunun kanlar içinde yerde yattığını görmüş. Hain saldırıda gencecik yavrumuz maalesef hayattan koparıldı. Katilin bir an önce bulunması ve cezasını çekmesi tek tesellimiz olacaktır. Adli bir vaka olduğu için cenaze işlemleri bir haftayı bulacaktır. Başta genç ailesi olmak üzere tüm hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum" dedi.