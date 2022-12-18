Trabzonlu mimarlık öğrencisi Akın Genç’in Paris’teki ölümünde sır perdesi kalktı: Arkasından gelip…

Cinayet geçen perşembe Fransa'nın başkenti Paris'te meydana geldi… Güzel sanatlar fakültesinde mimarlık okuyan Trabzonlu Akın Genç, okul çıkışı evine giderken kimliği tespit edilemeyen birinin açtığı ateş sonucu kafasından vuruldu.
2 kardeşi olan Akın Genç'in ailesi ile birlikte ülkede yaşadığı öğrenildi.
"ARKADAN GELİP KAFASINA YAKIN MESAFEDEN SIKMIŞ!"
Paris Trabzonlular Derneği Başkanı Bülent Cumur, yaptığı açıklamada Akın Genç'in Fransa'nın başkenti Paris'te mimarlık okuduğunu belirterek, "Evine giderken henüz kimliği belirlenemeyen kişi arkasından gelerek kafasına yakın mesafeden ateş etti.