Araba çarpması sonucu hayatını kaybetmişti! Kamil Yanar'ı yengesinin öldürdüğü ortaya çıktı





EŞİ DE GÖZALTINA ALINDI

Polis, aracı bir tamirhanede hasarlı bir şekilde buldu. Bunun üzerine Menekşe Yanar ve eşi Yılmaz Yanar gözaltına alındı. Menekşe Yanar'ın eşi Yılmaz Yanar ile tartışma yaşadığı, buna dahil olan Kamil Yanar'ın yengesini darp ettiği, Menekşe Yanar'ın şikayeti üzerine Kamil Yanar hakkında Meram Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğince soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Menekşe Yanar'ın darp olayı nedeniyle Kamil Yanar'a kinlendiği olayı da bu nedenle gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Olayla ilgili Menekşe Yanar ve eşi Yılmaz Yanar gözaltına alındı. Yılmaz Yanar ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Menekşe Yanar adliyeye sevk edildi.

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