Türkiye'de üretilen savunma malzemelerini Pentagon'a sattı! Arif Uğur her şeyi itiraf edince cezası indirildi

RAPORLAR UZATILDI

SGK'dan müjde: Tüm raporların süresi, 30 Haziran 2023'e kadar geçerli olacak.



HAYIR 'MESSİ'LESİ

Bursa'da Hikmet Işık, 2 bin kişiye lokma dağıttı: Messi'nin gol atmasını diliyorum.







NEDEN YAPTINIZ

Eskişehir'de Sibel ve Gökhan Tiftik çifti, bir süre önce tutuklandı. Çocukları Elif Nur (6), Yiğit (9) ve Metin (12) ise halası Deniz Tiftik, amcası Sezer Tiftik ve babaannesi Cihangir Kurumlu'nun yaşadığı eve bırakıldı. Elif Nur, 14 Aralık'ta evde rahatsızlandı. Solunum yetmezliği ve kusma şikayetiyle ambulansla hastaneye kaldırılan küçük kız, hayatını kaybetti. Bakımsızlık, açlık ve kötü muameleden öldüğü değerlendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan hala ile amca, tutuklandı. Elif dışında Yiğit ve Metin'e eziyet ettiği iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan babaanne Cihangül Kurumlu da dün yakalanarak gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen ve çocukların birbirlerini darbettiğini iddia eden Kurumlu, polis merkezine götürüldü.