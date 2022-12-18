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    Türkiye'de üretilen savunma malzemelerini Pentagon'a sattı! Arif Uğur her şeyi itiraf edince cezası indirildi

    Türk işadamı Arif Uğur, Türkiye’de üretilen savunma sanayide kullanılan malzemeleri ABD’de imal ettiğini belirterek Pentagon’a sattı. Skandal ortaya çıkınca 33 ay hapis cezasına çarptırıldı. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 18 Aralık TAKVİM Gazetesi haberleri...

    Ucuz tarife

    ABD'de yaşayan Arif Uğur (53), 2015'te Massachusetts eyaletinde, Anatolia Group Limited adıyla tek hisse sahibi olarak şirket açtı. Savunma Bakanlığı ile (Pentagon) ABD ordusu tarafından kullanılması amaçlanan çeşitli parça ve bileşenleri tedarik etmek için anlaşma imzaladı. Savunma malzemelerinin ABD'de üretilmesi şartıyla birçok ihale aldı. Ancak Türkiye'de bir şirkette ürettiği parçaları, ABD'de üretilmiş gibi Pentagon'a teslim etmeye kalkınca gerçek ortaya çıktı. Yasadışı ithalattan hakkında 20 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Pentagon tarafından "Askeri sırları, Türkiye'deki çalışanlarla paylaştığı" iddiasıyla suçlandı. Hatta parçaların çoğunun istenen standartların altında olduğu için kullanılamadığı açıklandı. Uğur, tüm suçlamaları kabul edince hakim cezasında indirim yaptı. 33 ay hapis cezasına çarptırdı.



    'AJAN'S PEREZ
    Fransa'da Yahudi bir ailenin kızı olarak doğan Catherine Perez- Shakdam, gazeteci olarak Ortadoğu'da boy gösterdi. En son İran'a geçti. Kendisini İsrail karşıtı İngiliz Müslüman olarak lanse etti. Dini lideri Hamaney de dahil İran yönetim kademesiyle yakın ilişkiler için girdi. Yazılarına Hamaney'in internet sitesinde bile yer verildi. Ancak geçen yıl Mart ayında Perez'in ajan olabileceği gündeme geldi. Yapılan araştırma sonucu gazeteci görünümlü Perez'in, aslında İsrail adına çalışan MOSSAD ajanı olduğu belirlendi. Tutuklanan Perez'in yazıları da Hamaney'in internet sitelerinden silindi.



    GÖKTAŞ TUTUKLANDI
    Ankara'da 20 yıl önce Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'na düzenlenen suikastın planlayıcısı olduğu iddia edilen emekli albay Levent Göktaş, tutuklandı. Göktaş, hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra Bulgaristan'a kaçmış ve 2 Eylül'de yakalanmıştı. Bulgar makamları, yargıladıkları Göktaş'ı, 3.5 ay sonra iade etti.



        HAY'ADA' BAK
        Google'ın kurucu ortağı Larry Page, 88.7 milyar dolarlık servete ulaştı. Parasını adaya yatırdı! Ailesinin güvenliği için okyanusta 4 ada satın aldı! İlk olarak 2014'te 23 milyon dolara Hans Lollik ile komşu adası Little Hans Lollik adalarını satın aldı. Ardından Eustatia Adası'nı, 2020'de ise Fiji'deki Tavarua Adası'nı aldı! Teknolojik çalışmalarını bu adalarda yürüttüğü ortaya çıktı.



        ELÇİLİĞİ BIRAKTI
        Hollywood yıldızı Angelina Jolie, dün sürpriz bir karara imza attı. 20 yıldır sürdürdüğü BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'ndeki Özel Elçi görevinden ayrıldı. "Hayatımı mültecilere adadım. Şimdi, başka kuruluşlarla çalışacağım" açıklaması yaptı.



        KÜÇÜK ELÇİ ESKİŞEHİR'DE
        9. sınıf öğrencisi Neslişah Keskin, girdiği sınavlarda ve mülakatlarda tam puan aldı. Ülkemizin Kanada'daki minik elçisi olmaya hak kazandı.

            RAPORLAR UZATILDI
            SGK'dan müjde: Tüm raporların süresi, 30 Haziran 2023'e kadar geçerli olacak.

            HAYIR 'MESSİ'LESİ
            Bursa'da Hikmet Işık, 2 bin kişiye lokma dağıttı: Messi'nin gol atmasını diliyorum.



            NEDEN YAPTINIZ
            Eskişehir'de Sibel ve Gökhan Tiftik çifti, bir süre önce tutuklandı. Çocukları Elif Nur (6), Yiğit (9) ve Metin (12) ise halası Deniz Tiftik, amcası Sezer Tiftik ve babaannesi Cihangir Kurumlu'nun yaşadığı eve bırakıldı. Elif Nur, 14 Aralık'ta evde rahatsızlandı. Solunum yetmezliği ve kusma şikayetiyle ambulansla hastaneye kaldırılan küçük kız, hayatını kaybetti. Bakımsızlık, açlık ve kötü muameleden öldüğü değerlendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan hala ile amca, tutuklandı. Elif dışında Yiğit ve Metin'e eziyet ettiği iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan babaanne Cihangül Kurumlu da dün yakalanarak gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen ve çocukların birbirlerini darbettiğini iddia eden Kurumlu, polis merkezine götürüldü.



            EN ACI DANS
            Rock müzik grubu Pizz, geçen çarşamba bir eğlence mekanında konser verdi. Konserin ardından grubun MS hastası davulcusu Mehmet Dudarık (38), sahneden indi. Konseri izleyenler arasında bulunan çocukluk arkadaşı O.O ile dans etti. Kalabalık arasındaki B.K.K, Dudarık'a, ayağına bastığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Gerginliğin ardından genç müzisyen, dışarıda telefonla konuşurken B.K.K.'nın yumruklu saldırısına uğradı. Yerde de defalarca yumruklandı. Ağır yaralanan Dudarık, arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Dudarık, yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. B.K.K. ise gözaltına alındı.



            'ÇİÇEK' SOLMUŞTU!
            İzmir'de 26 Temmuz'da dönercide iş başı yapmak için evden çıktıktan bir gün hastanede olduğu belirlenen 18 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek'in ölümündeki sır perdesi aralandı. İstanbul Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Kurulu raporunda Sinem'in uyarıcı madde zehirlenmesi sonucu öldüğü belirtildi. Rapora göre ilaç etken maddelerinden midazolam, diazepam, lidocaine ve rocuronium tespit edildi. Bunun yanında ceset üzerinde herhangi bir künt travmatik lezyon, ateşli silah, kesici delici alet yarası, elle iple boğma, yakıcı madde ve benzeri harici lezyon gözlenmediği kaydedildi. Öte yandan Sinem'in ölümüyle ilgili tutuklanan ve genç kızla aynı uyuşturucuyu kullandığı belirlenen Burak Kaya (27) 3 hafta önce yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edildi. (Ceyhan TORLAK)



                DİKKATSİZLİK CAN ALDI
                İstanbul Büyükçekmece'de dün sabah D100 karayolu Güzelşehir mevkiinde Nedim Y. kontrolündeki minibüs 20 yaşındaki Minel T.'ye çarptı. Ağır yaralanan genç kız, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan D100 karayolu cenazenin Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesinin ardından yeniden açıldı. (Mustafa KAYA)



                17'LİK BABA KATİLİ
                Çanakkale'de annesi ve babası ayrı olan B.P. (17), annesiyle kaldığı evden ayrıldı. Babası Erdinç Pehlivan'ın (50) evine geldi. Daha önce tartıştığı babasını dün sabah uykusunda göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde kalan Pehlivan, hayatını kaybetti. Babasının cesedinin başında beklerken gözaltına alınan B.P. emniyete götürüldü.




                71 MİLYON DEVRETTİ
                6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 70 milyon 747 bin 37 lira devretti. 5 bilenler 380 bin 21 lira, 4 bilenler bin 792 lira, 3 bilenler 131 lira, 2 bilenler ise 13 lira 40 kuruş ikramiye alacak.

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                Haberler Yaşam Türkiye'de üretilen savunma malzemelerini Pentagon'a sattı! Arif Uğur her şeyi itiraf edince cezası indirildi
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