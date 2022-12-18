Türkiye'de üretilen savunma malzemelerini Pentagon'a sattı! Arif Uğur her şeyi itiraf edince cezası indirildi

ABD'de yaşayan Arif Uğur (53), 2015'te Massachusetts eyaletinde, Anatolia Group Limited adıyla tek hisse sahibi olarak şirket açtı. Savunma Bakanlığı ile (Pentagon) ABD ordusu tarafından kullanılması amaçlanan çeşitli parça ve bileşenleri tedarik etmek için anlaşma imzaladı. Savunma malzemelerinin ABD'de üretilmesi şartıyla birçok ihale aldı. Ancak Türkiye'de bir şirkette ürettiği parçaları, ABD'de üretilmiş gibi Pentagon'a teslim etmeye kalkınca gerçek ortaya çıktı. Yasadışı ithalattan hakkında 20 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Pentagon tarafından "Askeri sırları, Türkiye'deki çalışanlarla paylaştığı" iddiasıyla suçlandı. Hatta parçaların çoğunun istenen standartların altında olduğu için kullanılamadığı açıklandı. Uğur, tüm suçlamaları kabul edince hakim cezasında indirim yaptı. 33 ay hapis cezasına çarptırdı.
'AJAN'S PEREZ
Fransa'da Yahudi bir ailenin kızı olarak doğan Catherine Perez- Shakdam, gazeteci olarak Ortadoğu'da boy gösterdi. En son İran'a geçti. Kendisini İsrail karşıtı İngiliz Müslüman olarak lanse etti. Dini lideri Hamaney de dahil İran yönetim kademesiyle yakın ilişkiler için girdi. Yazılarına Hamaney'in internet sitesinde bile yer verildi. Ancak geçen yıl Mart ayında Perez'in ajan olabileceği gündeme geldi. Yapılan araştırma sonucu gazeteci görünümlü Perez'in, aslında İsrail adına çalışan MOSSAD ajanı olduğu belirlendi. Tutuklanan Perez'in yazıları da Hamaney'in internet sitelerinden silindi.
GÖKTAŞ TUTUKLANDI
Ankara'da 20 yıl önce Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'na düzenlenen suikastın planlayıcısı olduğu iddia edilen emekli albay Levent Göktaş, tutuklandı. Göktaş, hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra Bulgaristan'a kaçmış ve 2 Eylül'de yakalanmıştı. Bulgar makamları, yargıladıkları Göktaş'ı, 3.5 ay sonra iade etti.