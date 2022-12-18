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    Ece Seçkin, BioNTech aşısına tepki gösterdi: İkinci dozu olduktan sonra hayatım karardı! Sosyal medya karıştı

    Ece Seçkin, BioNTech aşısını hedef aldı! “İkinci dozu olduktan sonra hayatım karardı. Tedavim bittikten sonra yaşadıklarımı anlatacağım” çıkışı yaptı! Sosyal medyada yeni bir ‘aşı tartışmasını’ başlattı.

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    Milyonlarca kişiyi hayattan koparan katil virüse karşı kısa sürede aşı çalışmaları başladı. Onların arasında, Türk bilim insanları Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'in geliştirdiği aşı da vardı! BioNTech'in kurucusu olan çiftin geliştirdiği aşı tüm dünyada milyarlarca insana uygulandı. Önceleri 2 doz uygulanan aşı için daha sonra hatırlatma dozları da yapıldı.



    Herkes, COVİD-19 aşısının yan etkilerini tartışırken şarkıcı Ece Seçkin önceki gün ilginç bir polemik başlattı!



        Twitter hesabından Prof. Dr. Uğur Şahin'in '3 doz yeterli değil' açıklamasının üzerine "Bir daha yemeyiz o yalanları. İkinci doz aşımdan sonra hayatımın nasıl karardığını tedavim bittikten sonra anlatacağım. Etrafımdakilere aşı baskısı yaptığım için de vicdan azabı çekiyorum. Aşı seviciliğime maruz kalan ve aşı olmadığı için cahillikle suçladığım herkesten özür dilerim" yazdı!



        Tartışmanın fitilini ateşleyen Seçkin'in paylaşımının altına yorum yağdı:



        TWITTER KARIŞTI
        Ben 3, anneannem 6 doz aşı oldu. Hiçbir sağlık sorunu yok. Bence hastalığınızı aşıyla bağdaştırmanız tehlikeli.
        Yaptığınız açıklama cok uygunsuz. Altını bilimsel verilerle doldurmanız gerek.
        Abim aşı olduktan 2 gün sonra kalp krizi geçirdi. Babam akciğer kanseri. Kimse savunmasın!
        3 doz aşı oldum. Hiçbir şikayetim yok. Bence açıklamanız gereksiz!
        Kişisel deneyimleriniz hakkında aşıyı suçlamayın lütfen!

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        Haberler Magazin Ece Seçkin, BioNTech aşısına tepki gösterdi: İkinci dozu olduktan sonra hayatım karardı! Sosyal medya karıştı
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