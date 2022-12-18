Ece Seçkin, BioNTech aşısına tepki gösterdi: İkinci dozu olduktan sonra hayatım karardı! Sosyal medya karıştı





Twitter hesabından Prof. Dr. Uğur Şahin'in '3 doz yeterli değil' açıklamasının üzerine "Bir daha yemeyiz o yalanları. İkinci doz aşımdan sonra hayatımın nasıl karardığını tedavim bittikten sonra anlatacağım. Etrafımdakilere aşı baskısı yaptığım için de vicdan azabı çekiyorum. Aşı seviciliğime maruz kalan ve aşı olmadığı için cahillikle suçladığım herkesten özür dilerim" yazdı!