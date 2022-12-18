Ece Seçkin, BioNTech aşısına tepki gösterdi: İkinci dozu olduktan sonra hayatım karardı! Sosyal medya karıştı

Coronavirüs kabusu tüm dünyayı sardı! 2019'da başlayan salgın kısa sürede tüm ülkelere yayıldı!
Milyonlarca kişiyi hayattan koparan katil virüse karşı kısa sürede aşı çalışmaları başladı. Onların arasında, Türk bilim insanları Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'in geliştirdiği aşı da vardı! BioNTech'in kurucusu olan çiftin geliştirdiği aşı tüm dünyada milyarlarca insana uygulandı. Önceleri 2 doz uygulanan aşı için daha sonra hatırlatma dozları da yapıldı.
Herkes, COVİD-19 aşısının yan etkilerini tartışırken şarkıcı Ece Seçkin önceki gün ilginç bir polemik başlattı!