Sahte doktor hakkında istenen ceza belli oldu!

BABA VAHŞET!

Sakarya'da Kerim Türk (34), önceki gün eve alkollü gitti. Babası A.T. ile kavga etti. A.T, Türk'ü mutfaktan aldığı bıçakla ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan genç, can verdi. Katil, tutuklandı.