Sahte doktor hakkında istenen ceza belli oldu!





GÖLGE ANTRENÖRLE ZİRVEYE ÇIKTI

Otizimli una'nın 3,5 yaşında kolluksuz havuza atlayıp yüzme denemesi yapmaya çalışması, babası İlkay Tunca (53) ve annesi Gülnur Tunca'nın dikkatini çekti. Su sevgisini uzun bir süre rehabilitasyon ve sosyalleşme amacıyla kullanan Tuna, antrenörü Mert Onaran ile çalışmaya başladıktan hemen sonra 12 yaşında lisanslı özel yüzücü oldu ve başarılar üst üste gelmeye başladı.



OĞLUMA MİNNETTARIM

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu havuz yarışlarında bölge ve Türkiye şampiyonlukları kazanan Tuna, önümüzdeki yıl en uzun maraton yarışlarından biri olan Capri Adası- Napoli arası 36 kilometre yüzecek. Oğluna gölge antrenörlük yaparak onu bir an olsun yalnız bırakmayan Gülnur Tunca (51), "Ekip arkadaşlarımı belirledim. Bu dışarıdaki Gülnur kimliğim. Tabii ki evde bir anneyim. Tuna'ya yaşam koçluğu yapıyorum. O özel bir çocuk. Bunun için ona minnettarım" dedi.

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