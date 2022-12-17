Sahte doktor hakkında istenen ceza belli oldu!

bdoktor skandalı, Türkiye'nin gündemini salladı! Şoke eden olayla ilgili iddianame hazırlandı. Tekirdağ'da yaşayan 20 yaşındaki Ayşe Özkiraz, ailesini 'Çapa Tıp Fakültesi'ni kazandım' diye kandırdı. Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde görevli doktorları da pratisyen hekim olduğuna inandırdı! Sahte diplomayla göreve başladı! Ameliyatlara girdi, hastalara dikiş attı! Kısa süre önce yakalandı. 25 Ekim'de de tutuklandı. Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Özkiraz'la ilgili soruşturmayı tamamladı. Buna göre 'sahte doktor' hakkında 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde Özkiraz'ın yargılanmasına başlanacak.
BİR SKANDAL DA İSTANBUL'DA
Esenyurt yaşayan Özgür Gündem, yeğeniyle hastaneye gitti. Muayene oldukları doktorun adıyla, sıra aldıkları doktorun adının farklı olmasından şüphelendi. Hekimin hastanede çalışmadığı, başka bir doktorun kaşesiyle görev aldığı belirlendi!
ŞAHANE ÇOCUK
Tanıtoluwa Adewumi, 2010 yılında Nijerya'da dünyaya geldi. Henüz 7 yaşındayken ailesiyle birlikte Boko Haram'dan kaçarak ABD'ye gitti. Evsizler barınağında yaşarken satrançtaki başarısını gösterdi! 2019'da New York'ta kendi yaş grubundan 73 rakibini yendi. 2010'da da ulusal usta ilan edildi. Bunun üzerine hem kendisine hem de ailesine ABD'ye sığınma hakkı verildi.