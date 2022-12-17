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    Sahte doktor hakkında istenen ceza belli oldu!

    Ayşe Özkiraz, ‘Doktorum’ dedi. Hem ailesini hem de hekimleri oyuna getirdi! Hastanede işe başladı hatta ameliyatlara girdi. Tutuklanan ‘sahte doktor’ hakkında iddianame düzenlendi. 13 yıla kadar hapsi istendi. İşte sizler için derlediğimiz 17 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Adli tıp

    bdoktor skandalı, Türkiye'nin gündemini salladı! Şoke eden olayla ilgili iddianame hazırlandı. Tekirdağ'da yaşayan 20 yaşındaki Ayşe Özkiraz, ailesini 'Çapa Tıp Fakültesi'ni kazandım' diye kandırdı. Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde görevli doktorları da pratisyen hekim olduğuna inandırdı! Sahte diplomayla göreve başladı! Ameliyatlara girdi, hastalara dikiş attı! Kısa süre önce yakalandı. 25 Ekim'de de tutuklandı. Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Özkiraz'la ilgili soruşturmayı tamamladı. Buna göre 'sahte doktor' hakkında 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde Özkiraz'ın yargılanmasına başlanacak.



    BİR SKANDAL DA İSTANBUL'DA
    Esenyurt yaşayan Özgür Gündem, yeğeniyle hastaneye gitti. Muayene oldukları doktorun adıyla, sıra aldıkları doktorun adının farklı olmasından şüphelendi. Hekimin hastanede çalışmadığı, başka bir doktorun kaşesiyle görev aldığı belirlendi!



    ŞAHANE ÇOCUK
    Tanıtoluwa Adewumi, 2010 yılında Nijerya'da dünyaya geldi. Henüz 7 yaşındayken ailesiyle birlikte Boko Haram'dan kaçarak ABD'ye gitti. Evsizler barınağında yaşarken satrançtaki başarısını gösterdi! 2019'da New York'ta kendi yaş grubundan 73 rakibini yendi. 2010'da da ulusal usta ilan edildi. Bunun üzerine hem kendisine hem de ailesine ABD'ye sığınma hakkı verildi.



        REKORTMEN
        İran'ın bir köyünde yaşayan Afshin Esmaeil Ghaderzadeh, 65.24 santimlik boyuyla dünyanın en kısa erkeği seçildi. Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi! 20 yaşındaki gencin 700 gram dünyaya geldiği, şu anda da 6.5 kilo olduğu belirtildi. Ağırlığından dolayı cep telefonu bile taşıyamadığını belirten Afshin, "Dünyadaki en uzun adamın avuçlarına sığabilirim" dedi. Bunun üzerine gözler, 'dünyanın en uzun adamı' olan Sultan Kösem'e çevrildi. Mardin'de doğan Kösem'in boyu 2 metre 51 santim, bir elinin uzunluğu ise 27.5 santimdi!



        İŞTE RÜŞVET AĞI
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonu yaptı. Eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile başkan yardımcıları Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil tutuklandı. Takvim, dosyadaki çarpıcı detaylara ulaştı. Buna göre Mert İnşaat'ın sahibi Hüseyin Gündoğdu, inşaat yapmak için 2017'de belediyeye gitti. Beltaş Vakfı'na bağış adı altında 500 bin dolar yatırması istendi. Bir başka şikayette ise Selçuk K.'ye "İşletmesindeki tadilat için 350 bin lira öde" dendi! Parayı ödemeyen vatandaşlara ruhsat verilmedi! ATAKAN IRMAK



        ÇOK GARİPTO!
        Faruk Fatih Özer, milyonlarca liralık vurgun yaptı. Arnavutluk'ta yakalandı. İade davasından yine karar çıkmadı. Mahkemenin 20 Aralık'a ertelendiği açıklandı. Yerli kripto para borsası Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer, geçtiğimiz yıl 400 bin kullanıcıdan topladığı 356 milyon lirayla Arnavutluk'a firar etti! 30 Ağustos'ta enselendi! 2 Eylül'de tutukland, 17 Kasım'da ise hakim, Türkiye'ye iade edilmesini istedi. Ancak kripto Faruk, temyize giderek karara itiraz etti! Bugünkü duruşmada Özer'in avukatının olmaması nedeniyle mahkeme 20 Aralık tarihine ertelendi. Elbasan Savcılığı, Özer'e suç örgütü kurmak ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarını yöneltmişti.



            CİNAYETE GELİN
            Siirt Pervari'de 12 yaşında evlendirilip, 13 yaşında doğum yapan Kader Ertem, 8 yıl önce 14 yaşındayken odasında av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu. Genç kızın intihar ettiği öne sürüldü. Ancak olayın intihar olmadığı, Kader Ertem'in Tahir Atak tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Atak, tutuklandı.



            BABA VAHŞET!
            Sakarya'da Kerim Türk (34), önceki gün eve alkollü gitti. Babası A.T. ile kavga etti. A.T, Türk'ü mutfaktan aldığı bıçakla ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan genç, can verdi. Katil, tutuklandı.



            KADER ARKADAŞI
            Denizli'de 13 yaşındaki Kemal Tangı, 10 gün önce Yatağan'dan Serinhisar ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi'ne gitmek için motosikletiyle yola çıktı. Tangı, seyir halindeyken kontrolünü kaybetmeye başladı. Bir türlü hakimiyeti sağlamayınca motosikletiyle birlikte sert bir şekilde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, yaralı çocuğa yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Günlerdir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan küçük çocuk, bu süreçte iki kez beyin ameliyatı geçirdi. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan ve uyutularak tedavisi süren Tangı, dün sabaha karşı aniden fenalaştı. Doktorların yaptığı müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 26 gün önce de Serinhisar ilçesinde, yaptığı projede motor geliştirmek isteyen arkadaşına yardım ederken yanarak yaralandıktan sonra hayatını kaybeden Egemen Terk (13) ile Kemal'in aynı sınıf arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Arkadaşları yıkıldı.



                VİCDANSIZLIĞIN ÖYKÜSÜ
                Kocaeli'de 21 yaşındaki Öykü Yündün, geçen yıl arkadaşı Nihat Şeker'in (40) evinde hayatını kaybetti. Genç kıza uyuşturucu temin eden Şeker, tutuklandı. Yargılanan zanlının kriz geçiren arkadaşını kurtarmak yerine evdeki uyuşturucu maddeyi dışarı atıp ortalığı temizlediği belirlendi. Ayrıca yaklaşık 30 dakika sonra ambulansı arayıp yardım istediği tespit edildi.



                KANAL FACİASI
                Şanlıurfa Harran'daki Öncüler Mahallesi Biçer Mezrası mevkiinde 31 göçmeni taşıyan minibüs, dün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala devrildi. 9 göçmen hayatını kaybetti. 2'si yaralı olmak üzere toplamda 22 kişi sağ olarak kurtarıldı. Olayın organizatörü yakalandı.



                TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİ
                Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi olarak kırmızı bültenle aranırken Bulgaristan'da yakalanan ve iadesine karar verilen emekli albay Levent Göktaş, dün gece yarısı Türkiye'ye getirildi. Göktaş'ın bu sabaha karşı Ankara Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor. Levent Göktaş'ın adliyedeki işlemlerine Hablemitoğlu ailesinin avukatlarının da katılacağı bildirildi.



                    CEM GARİPOĞLU'NUN MEZARI AÇILMAYACAK
                    Türkiye'yi sarsan Münevver Karabulut cinayetiyle ilgili derin şüphesini dile getirerek, cezaevinde 8 yıl önce intihar eden kızının katili Cem Garipoğlu'nun, ölmediğini öne süren acılı baba Süreyya Karabulut, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık, "Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nce yapılan incelemede ölen şahıstan alınan DNA profili ile Cem Garipoğlu'nun anne ve babasından alınan DNA örnekleri arasında yüzde 99.99 ihtimalle analık-babalık indeksinin hesaplandığı, dolayısıyla ölenin Cem Garipoğlu olduğu tespit edilmiştir" dendi.
                    Gül KİREKLO



                    ÇİFT BAŞLI KAPLUMBAĞA!
                    Antalya Serik'te bir imam, 7 gün önce arazide çift başlı kaplumbağa yavrusu fark etti. Şaşkınlığını gizleyemedi. Sevimli hayvan, tedavi ve bakımı için veteriner Ercan Erkan'a getirildi. Kontrol edilen kaplumbağanın herhangi bir sorunu olmadığı belirlendi. Klinikte koruma altına alındı. Vatandaşlar, iki başını da rahatlıkla kullanabilen kaplumbağa yavrusuna büyük ilgi gösterdi. Erkan, "Çift başlı kaplumbağanın olduğu yerde zenginlik olur" dedi.



                    300 BİN LİRA DEVRETTİ
                    10 Bilen çıkmayınca 300 bin lira devretti. 9 bilenler 3 bin 301'er, 8 bilenler 256'şar, 7 bilenler 47'şer, 6 bilenler 8'er, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira alacak.



                        BİLGİN KAYNAĞI
                        Öğretmen Ferda Bilgin, Ardahan'ın Mollahasan Köyü'ne atandı. Devletin desteğiyle okulu onardı. Eşinin tayini İstanbul'a çıktı ama o kızıyla köyde kaldı: Çocuklarımı bırakamazdım. Onlar benim ailem.



                        GÖLGE ANTRENÖRLE ZİRVEYE ÇIKTI
                        Otizimli una'nın 3,5 yaşında kolluksuz havuza atlayıp yüzme denemesi yapmaya çalışması, babası İlkay Tunca (53) ve annesi Gülnur Tunca'nın dikkatini çekti. Su sevgisini uzun bir süre rehabilitasyon ve sosyalleşme amacıyla kullanan Tuna, antrenörü Mert Onaran ile çalışmaya başladıktan hemen sonra 12 yaşında lisanslı özel yüzücü oldu ve başarılar üst üste gelmeye başladı.

                        OĞLUMA MİNNETTARIM
                        Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu havuz yarışlarında bölge ve Türkiye şampiyonlukları kazanan Tuna, önümüzdeki yıl en uzun maraton yarışlarından biri olan Capri Adası- Napoli arası 36 kilometre yüzecek. Oğluna gölge antrenörlük yaparak onu bir an olsun yalnız bırakmayan Gülnur Tunca (51), "Ekip arkadaşlarımı belirledim. Bu dışarıdaki Gülnur kimliğim. Tabii ki evde bir anneyim. Tuna'ya yaşam koçluğu yapıyorum. O özel bir çocuk. Bunun için ona minnettarım" dedi.

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                        Yenilenebilir enerjide roller değişiyor
                        Haberler Yaşam Sahte doktor hakkında istenen ceza belli oldu!
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