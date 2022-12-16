Antalya'yı karıştıran kadın! Binaya patlayıcı koydu... İlk vukuatı değil! Pompalıyla dehşet saçtığı ortaya çıktı

Antalya'da dün korku dolu anlar yaşandı. Alanya ilçesinde bir evin garajında bulunan el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi
Binaya patlayıcı koyan kadın yakalanırken bu skanalın ilk vukuatı olmadığı ortaya çıktı.
GARAJDA POŞET İÇİN PATLAYICI BULUNDU
Bölgede yaşayanları şaşkına çeviren olay İncekum Mahallesi'nde yaşandı. 3 katlı müstakil evin garajında siyah naylon poşete sarılı yangın söndürme tüpüyle hazırlanan EYP'yi gören K.U.'nun ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.
Jandarma ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) adrese geldi. PAMİT ekipleri ve bomba arama köpeği tarafından yapılan aramalarda binanın iki farklı noktasında da 6 kilogramlık yangın söndürme tüpü ile oluşturulan EYP tespit edildi.
KADIN YAKALANDI
PAMİT ekipleri 3 patlayıcıyı da etkisiz hale getirerek, imhası için farklı bir bölgeye götürdü. Şüpheli Ö.T. (41) isimli kadın Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri bölümünde gözlem altına alındı.