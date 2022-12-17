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    • Yaşam
    • 17.12.2022 09:46
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    • 17.12.2022 09:48
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    Bartın'da doğal gaz sıkışması sonucu patlama: 1 yaralı

    Bartın'da, yaşlı çiftin yaşadığı dairede, gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlama sebebiyle Yaralanan 84 yaşındaki Raci Ö., hastaneye kaldırıldı.

    Bartın’da doğal gaz patlaması!

    Bartın'da, Makbule (84) ve Raci Ö. (84) çiftinin yaşadığı dairede, gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.

    Olay, saat 02.00 sıralarında, Kemer Köprü Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanda Makbule-Raci Ö. çiftinin oturduğu daireden gelen patlama sesini duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

    Adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ocak ile fırın arasında gaz sıkışması sonucu patlamanın olduğu tespit edilirken, tedbir amacıyla binada gaz akışı kesildi. Vücudunda kısmi yanık ve yaralar oluşan Raci Ö., tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Bartın'da doğal gaz sıkışması sonucu patlama: 1 yaralı
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