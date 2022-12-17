Kim Milyoner Olmak İster'deki 1 milyonluk sorunun ardından Bala Hatun'un türbesi ziyaretçi akınına uğradı

Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyan Batu Alıcı, Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı. Bilgisiyle tüm Türkiye'yi kendisine hayran bıraktı. Ödülü 1 milyon olan soruyu açtırmaya hak kazandı. Yarışma akşamı sunucu Kenan İmirzalıoğlu'ndan gelecek olan soruya odaklandı. 1 milyonluk soru 'Hangisi Dede Korkut Hikâyelerindeki karakterlerden biri değildir?' olurken, şıklarda ise; Bala Hatun, Banu Çiçek, Bamsı Beyrek ve Bayındır Han vardı. Batu dakikalarca soruyu cevaplamak için uğraştı. Ancak yarışmadan çekildiğini açıklayarak, 400 bin TL kazandı. Sorunun cevabı ise Bala Hatun yani A şıkkıydı. İşte Şeyh Edebali'nin kızı, Osman Gazi'nin hanımı olan Bala Hatun o günden sonra Türkiye gündeminin ilk sırasında yer aldı. Bilecik'teki Şeyh Edebali türbesinin içinde yer alan Bala Hatun'un kabri ziyaretçi akınına uğradı. Yetkililer "Osmanlı tarihine de ışık tutmuş olan Bilecik, bugün evlerimizde izlediğimiz televizyon kanallarında Osman Gazi, Ertuğrul Gazi dizilerinde ilimizi tanıtma noktasında üst seviyelere çıktı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sormuş olduğu soru, Bilecik'imizi tanıtma noktasında da turizm açısından da bizlere destek olmuştur" ifadesini kullandı. Öte yandan Bala Hatun yarışmadan sonra da Google Trend'lerde en çok aranan isimlerin başında yer aldı. Bala Hatun ismini en çok sorgulayan il sıralamasının ise şöyle olduğu vurgulandı: Eskişehir, Tunceli, Siirt, Nevşehir ve Muş...