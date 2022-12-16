İzmir'de kaza! Çarpışan 2 otomobilden 1'i gece kulübüne daldı

Yaralılar, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, sürücülerden Y.K.'nın ehliyetinin olmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme polis tarafından sürdürülüyor.