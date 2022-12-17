Bursa'da zeytin işçilerini taşıyan minibüse TIR çarptı: Yaralılar var

Kazada zeytinliğe savrulan minibüsün sürücüsü C.K., Fatma Karaboğa (18), İsa Karaboğa (41), Bahriye Kalender (64), Sadettin Kızmaz (70), Hanife Bakır (70), Halil İbrahim Karaboğa (16) ve Yusuf Karaboğa (12) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Fatma Karaboğa ve Bahriye Kalender'in durumunun ağır olduğu bildirildi.

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ EHLİYETSİZ

Yapılan araştırmada, minibüs sürücüsü C.K.'nin ehliyetsiz olduğu belirlendi. Kaza sonrası gözaltına alınan TIR şoförü Ali İhsan P. ifadesinde, minibüsün sürücüsünün aniden tarlaya dönüş yapmak istediğini, frene basmasına rağmen kazaya engel olamadığını söyledi.