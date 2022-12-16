“Sıfır atık hareketi” BM’de de kabul gördü! 30 Mart “Uluslararası Sıfır Atık Günü” ilan edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, aldığı kararla 30 Mart'ı "Uluslararası Sıfır Atık Günü" olarak ilan etti. Bu kararla BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten yerel ve ulusal sıfır atık girişimlerini teşvik etmek için bilgi, deneyim ve uzmanlığa dayalı, cinsiyet dengesi ve adil coğrafi temsil dikkate alınarak gönüllü ve seçkin kişilerden oluşan 3 yıl görev yapacak bir danışma kurulu kurması istendi. BM Genel Kurulu Başkanı'ndan 2023 yılında "sıfır atık" ve "Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Modellerine Yönelik 10 Yıllık Çerçeve Programı" konularında üst düzey bir toplantı düzenlemesi talep edildi. Böylece, Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi", BM Genel Kurulu kararıyla desteklenmiş oldu.
Emine Erdoğan, eylül ayında New York'ta BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya gelmiş ve iklim kriziyle mücadele kapsamında "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı" imzalamıştı.
FÜZE SAVAŞI
ABD'de Başkan Joe Biden yönetiminin Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi gönderilmesine dair verilecek kararda sona gelindi. Bu haberler üzerine Rusya hemen harekete geçti. Rusya, Ukrayna'ya Patriot gönderilmesinin "kötü sonuçlar doğuracağını" bildirdi. Rus lider Putin'in ise ABD ve İngiltere'yi vurabilecek kapasiteye sahip Yars füzesinin aktif edilmesi emrini verdiği öğrenildi. İngiliz Daily Mail gazetesi bu gelişmeyi 'nükleer tehdit' olarak değerlendirdi.