“Sıfır atık hareketi” BM’de de kabul gördü! 30 Mart “Uluslararası Sıfır Atık Günü” ilan edildi





ÇOK HEYE'CAM'LI

Portekizli futbol efsanesi Ronaldo, 2022 Dünya Kupası'ndan hüsranla ayrıldı! Top koşturduğu Manchester United'la tartışmalı bir şekilde yollarını ayıran başarılı futbolcu, emekliliği geçireceği yeni malikanesi için kolları sıvadı. Buna göre Lizbon'da 18 milyon değerinde bir villa yaptırdığı ortaya çıktı. Lüks malikanesinde dev bir cam yüzme havuzu olması planlandı. Ronaldo ile sevgilisi Georgina Rodriguez, evlerinde çalışması için bir uşak ve şef de dahil olmak üzere 4 kişiyi işe aldı. Çalışanlarının maaşı 5 bin sterlin olacak!