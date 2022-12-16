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    “Sıfır atık hareketi” BM’de de kabul gördü! 30 Mart “Uluslararası Sıfır Atık Günü” ilan edildi

    Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın liderliğinde başlatılan “sıfır atık hareketi” BM’de de kabul gördü! İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 16 Aralık TAKVİM Gazetesi haberleri...

    Sıfır Atık BM’li oldu

    Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, aldığı kararla 30 Mart'ı "Uluslararası Sıfır Atık Günü" olarak ilan etti. Bu kararla BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten yerel ve ulusal sıfır atık girişimlerini teşvik etmek için bilgi, deneyim ve uzmanlığa dayalı, cinsiyet dengesi ve adil coğrafi temsil dikkate alınarak gönüllü ve seçkin kişilerden oluşan 3 yıl görev yapacak bir danışma kurulu kurması istendi. BM Genel Kurulu Başkanı'ndan 2023 yılında "sıfır atık" ve "Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Modellerine Yönelik 10 Yıllık Çerçeve Programı" konularında üst düzey bir toplantı düzenlemesi talep edildi. Böylece, Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi", BM Genel Kurulu kararıyla desteklenmiş oldu.



    Emine Erdoğan, eylül ayında New York'ta BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya gelmiş ve iklim kriziyle mücadele kapsamında "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı" imzalamıştı.



    FÜZE SAVAŞI
    ABD'de Başkan Joe Biden yönetiminin Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi gönderilmesine dair verilecek kararda sona gelindi. Bu haberler üzerine Rusya hemen harekete geçti. Rusya, Ukrayna'ya Patriot gönderilmesinin "kötü sonuçlar doğuracağını" bildirdi. Rus lider Putin'in ise ABD ve İngiltere'yi vurabilecek kapasiteye sahip Yars füzesinin aktif edilmesi emrini verdiği öğrenildi. İngiliz Daily Mail gazetesi bu gelişmeyi 'nükleer tehdit' olarak değerlendirdi.



        ARAZİ FİYATLARI 'GABAR'DI
        Şırnak Gabar Dağı'nda, 2020'de başlatılan sismik çalışmalar sonrası bölgede petrol rezervi olduğu anlaşıldı. Yaklaşık 12 milyar dolar değerindeki 150 milyon varil petrolün çıkarılması için 4 kuyu açıldı. 2023 sonuna kadar kuyu sayısının toplam 17 olacağı açıklandı. Şehit astsubay Esma Çelik'in adının verildiği kuyuların işletilmeye başlamasıyla bölgeye ilgi arttı. Kayaboyun köyü muhtarı Hakan Vural, arazi fiyatlarının fırladığını anlattı: TPAO Arazi Bürosu çalışanları, arsa sahiplerine hakkını verdiler. Şimdi buradan arsa almak isteyenler gelmeye başladı. Arazilerin dönümü, 10 bin liradan 30 bin liraya kadar çıktı.



        ÖLÜM KAVŞAĞI
        Kocaeli Karamürsel'de Ayşegül Yılmaz (24), aracına arkadaşları Miray Kesici (20) ve Feyza Gökgün'ü (20) alarak gezmeye çıktı. Ancak Ahmet Aydın'ın kullandığı tanker, kavşaktan hatalı dönüş yapan Yılmaz'ın aracına yandan çarptı. Yılmaz ile Kesici olay yerinde can verdi. Ağır yaralanan Gökgün ise kaldırıldığı Karamürsel Devlet Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.



        HARİKA 'BİR' FİKİR
        Üniversite yönetimi, başarılı öğrencilerini motive etmek için 'öğrenci köyünü' hayata geçirdi. Uygulama çok beğenildi. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), emsal bir çalışma gerçekleştirdi. Başarılı lisansüstü öğrencilerinin bilimsel çalışmalarını kolaylaştırmak için kurduğu öğrenci köyüyle dikkatleri çekti. Hayırsever bağışlarıyla kampüsün deniz gören kısmında yapılan ve geçen ay açılan evlerde, öğrenciler aylık 1 TL karşılığında konaklayabildi.



            Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran, kasım ayında köyün ilk etabındaki 5 binanın açıldığını, 20 lisansüstü öğrencisinin yaşamaya başladığını söyledi. "Bunların içinde 1+1, 2+1 ve 3+1 evlerimiz var. Aylık ödedikleri kira ücreti de 1 TL" dedi. Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı'nda öğrenim gören Büşra Nur Esen (25), "Evim gibi rahat ediyorum. Her şey düşünülmüş" diyerek memnuniyetini dile getirdi.



            ÇOK HEYE'CAM'LI
            Portekizli futbol efsanesi Ronaldo, 2022 Dünya Kupası'ndan hüsranla ayrıldı! Top koşturduğu Manchester United'la tartışmalı bir şekilde yollarını ayıran başarılı futbolcu, emekliliği geçireceği yeni malikanesi için kolları sıvadı. Buna göre Lizbon'da 18 milyon değerinde bir villa yaptırdığı ortaya çıktı. Lüks malikanesinde dev bir cam yüzme havuzu olması planlandı. Ronaldo ile sevgilisi Georgina Rodriguez, evlerinde çalışması için bir uşak ve şef de dahil olmak üzere 4 kişiyi işe aldı. Çalışanlarının maaşı 5 bin sterlin olacak!



            FRANSIZ 'DÖV'RİMİ!
            Futbol severler önceki akşam Fas ve Fransa'nın Dünya Kupası finaline kilitlendi. Fransa, rakibi Fas'ı 2-0 yenerek finale yükseldi. Taraftarlar da sokağa indi. Belçika, İtalya ve Fransa'daki kutlamalarda tansiyon yükseldi! Fransa'nın Montpellier kentindeki kutlamalarda 14 yaşındaki bir çocuk aracın altında kalarak can verdi. Paris'te çıkan olaylarda ise 115 kişi için gözaltı kararı verildi.



                AH ÖĞRETMENİM
                Hatay'da, Betül Kılıçkıran (30), meme kanserine yakalandı. Tedavisine başladı. Ancak durumu ağırlaştı. Müdahalelere rağmen ne yazık ki kurtarılamadı.

                'ŞARJ'KINA DÖNDÜK
                Diyarbakır'da bir çocuk kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Midesinden 1 metrelik şarj kablosu ve toka çıktı.

                KONSOLOS ŞOKTA!
                ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh'in eşi, alkollü araç kullandı. 1 kişiyi yaraladı.



                30 MİLYON DEVRETTİ
                6 bilen çıkmayınca 30 milyon 807 bin lira devretti. 5 bilenler 27 bin 874'er, 4 bilenler 811'er, 3 bilenler 39'ar, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.

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                Yıl sonunda tamam
                Haberler Yaşam “Sıfır atık hareketi” BM’de de kabul gördü! 30 Mart “Uluslararası Sıfır Atık Günü” ilan edildi
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