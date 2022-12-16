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    • Yaşam
    • 16.12.2022 11:40
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    • 16.12.2022 12:34
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    İskenderun'da apartmanda yangın: 1 ölü

    Son dakika haberleri... Hatay'da İskenderun ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında Hasan Topal (44), hayatını kaybetti.

    Apartmanda feci yangın: 1 ölü

    Yangın, gece saatlerinde Mustafa Kemal Mahallesi'nde 4 katlı binanın en üst katındaki dairede çıktı. Alevleri görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Harekete geçen ekipler, tazyikli suyla müdahalede bulundu.

    Bölgedeki araçlar, yangın bölgesinden uzaklaştırıldı. Yangını söndürmeye çalışan ekipler, evin içine girmek için de yoğun çaba harcadı. Eve giren ekipler, binada yaşayan Hasan Topal'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

    Yangın söndürülüp kontrol altına alındı, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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    Haberler Yaşam İskenderun'da apartmanda yangın: 1 ölü
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