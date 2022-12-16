Balıkesir’de işkence çiftliği! Ejderha çetesi kadınlara tecavüz edip esnafı haraca bağlamış!

Balıkesir'de 18 yaşındaki genç kızı 'polis muhbirisin' diyerek kaçıran ve bir çiftlik evinde bir ay boyunca tecavüz ederek parmaklarını kesen işkenceci 'Ejderha Çetesi' polisin operasyonuyla yakalandı.
Yeni Asır'da yer alan habere göre, Edremit ilçesinde esnafı korkutarak haraca bağlayan ve 'Ejderha Çetesi' olarak nam salan 14 kişilik şebeke ile liderini, dehşeti yaşayan G.A, çete lideri Mehmet Salih Turanlı'nın sırtındaki ejderha dövmesinden teşhis etti.
Polis çete üyelerini yakalamasının ardından 6 genç kız ve Edremitli 9 esnaf da şikayetçi oldu. Çetenin genç kızları uyuşturucu ağına düşürdükten sonra kırsal bölgelerde bulunan pavyonlara sattıkları ortaya çıktı.