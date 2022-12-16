Balıkesir’de işkence çiftliği! Ejderha çetesi kadınlara tecavüz edip esnafı haraca bağlamış!

YÜZLERİNİ GÖREMEDİ AMA...

Gözleri bağlanarak örgüt üyeleri tarafından tecavüze ve işkenceye uğradığını iddia eden G.A, operasyonda yakalanan çete lideri Mehmet Salih Turanlı'yı sırtındaki ejderha dövmesinden tespit etti.

Genç kız ifadesinde, "Bir ay önce polis muhbiri olduğum iddiasıyla kaçırıldım. Çete üyeleri tarafından parmaklarım kesildi, dayak yedim ve tecavüze uğradım. Yediğim dayaklar nedeniyle günlerce tedavi gördüm" dediği öğrenildi.