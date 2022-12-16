Aile faciası! Tartıştığı babası tarafından bıçaklanan genç kurtarılamadı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, tartıştığı babası A.T. tarafından bıçaklanan Kerim T. (34), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İddiaya göre Kerim T., eve alkollü olarak geldi. Kapının önünde Kerim T. ile anne ve babası arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle baba A.T., oğlunu bıçakladı.