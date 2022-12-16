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    • Yaşam
    • 16.12.2022 10:05
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    • 16.12.2022 10:13
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    Aile faciası! Tartıştığı babası tarafından bıçaklanan genç kurtarılamadı

    Sakarya'da aile faciası yaşandı. Tartıştığı babası A.T. tarafından bıçaklanan Kerim T. (34), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Baba A.T. gözaltına alındı.

    Evlat katili oldu

    Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, tartıştığı babası A.T. tarafından bıçaklanan Kerim T. (34), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

    İddiaya göre Kerim T., eve alkollü olarak geldi. Kapının önünde Kerim T. ile anne ve babası arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle baba A.T., oğlunu bıçakladı.

    İhbarla eve gelen sağlık ekibi, ağır yaralı Kerim T.'yi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.


    Fotoğrafta: Kerim T.

    Kerim T., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba A.T. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

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