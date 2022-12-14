Ali Can Cingöz, tesadüfen karşılaştığı Berna Yılmaz'ın desteğiyle cam kemik hastalığını yendi! Şimdi o 28 yıl sonra başkalarına umut oluyor

Ali Can Cingöz, 3.5 yaşında top oynarken yere yığıldı. Bacakları tutmadı. Hastaneye kaldırıldı. Yakınını ziyarete giden Berna Yılmaz'la karşılaştı. Onun desteğiyle hastalığı atlattı.



Eğitim hayatında da yanında hep Yılmaz vardı. 28 yıl sonra avukat çıktı. Yılmaz'ın kurduğu Engelsiz Eğitim Vakfı'nda (ENEV) göreve başladı.

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