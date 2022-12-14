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    Ali Can Cingöz, tesadüfen karşılaştığı Berna Yılmaz'ın desteğiyle cam kemik hastalığını yendi! Şimdi o 28 yıl sonra başkalarına umut oluyor

    Ali Can Cingöz, cam kemik hastası olarak dünyaya geldi. Tesadüfen tanıştığı Berna Yılmaz'ın desteğiyle iyileşti. Aradan 28 yıl geçti. Yılmaz'ın başkanı olduğu derneğe gitti. O şimdi, minik yüreklerin 'Umut' abisi...

    Ceyda Karaaslan
    Kemal Kılıçdaroğlu’na sağlı sollu
    Haberler Yaşam Ali Can Cingöz, tesadüfen karşılaştığı Berna Yılmaz'ın desteğiyle cam kemik hastalığını yendi! Şimdi o 28 yıl sonra başkalarına umut oluyor
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