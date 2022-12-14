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Ambulans kazası! 8 kişi yaralandı

Konya'nın bir otomobil ile hasta nakil ambulansı çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

14.12.2022 09:04 - Son Güncelleme: 14.12.2022 09:04
Ambulans kazası! 8 kişi yaralandı

Konya'nın Karatay ilçesinde otomobil ile hasta nakil ambulansı çarpıştı.

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Ambulans kazası! 8 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Metin Söğüt idaresindeki Bozkır Devlet Hastanesi'ne ait hasta nakil ambulansı ile sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, Fetih Caddesi ile Keçeciler Caddesi'nin kesiştiği kavşakta çarpıştı.

Ambulans kazası! 8 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ambulans kazası! 8 kişi yaralandı

8 KİŞİ YARALANDI

Yaralanan 8 kişi, itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılarak ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Ambulans kazası! 8 kişi yaralandı

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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