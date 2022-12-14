Ambulans kazası! 8 kişi yaralandı
Konya'nın bir otomobil ile hasta nakil ambulansı çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
14.12.2022 09:04 - Son Güncelleme: 14.12.2022 09:04
Edinilen bilgiye göre, Metin Söğüt idaresindeki Bozkır Devlet Hastanesi'ne ait hasta nakil ambulansı ile sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, Fetih Caddesi ile Keçeciler Caddesi'nin kesiştiği kavşakta çarpıştı.
8 KİŞİ YARALANDI
Yaralanan 8 kişi, itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılarak ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.