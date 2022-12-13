Konya'da feci kaza! Kediye çarpmamak için manevra yapınca devrildi: 1 ölü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
KEDİYE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPTI
Musa Yiğit idaresindeki otomobil, Seydişehir-Taraşçı kara yolu Gökçehüyük Mahallesi yakınlarında önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yaptı.
Yağmurlu hava nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Devrilen otomobilde sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücü Yiğit ile araçtaki Erdem Yıldız (18), ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada ağır yaralanan Yıldız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.