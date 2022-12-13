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    • Yaşam
    • 13.12.2022 23:56
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    • 13.12.2022 23:59
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    Konya'da feci kaza! Kediye çarpmamak için manevra yapınca devrildi: 1 ölü

    Son dakika haberleri... Konya'da kediye çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi. Otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

    Kedi için devrildi!

    Konya'nın Seydişehir ilçesinde, devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

    KEDİYE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPTI
    Musa Yiğit idaresindeki otomobil, Seydişehir-Taraşçı kara yolu Gökçehüyük Mahallesi yakınlarında önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yaptı.

    Yağmurlu hava nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole devrildi.

    Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
    Devrilen otomobilde sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücü Yiğit ile araçtaki Erdem Yıldız (18), ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Kazada ağır yaralanan Yıldız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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    Haberler Yaşam Konya'da feci kaza! Kediye çarpmamak için manevra yapınca devrildi: 1 ölü
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