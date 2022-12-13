Kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

YARALI SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Otobüste bulunan yolcuların yaralanmadığı kazanın ardından ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü Soylugan, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Soylugan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.