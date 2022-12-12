Gemlik'te tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Kalbine isabet eden bıçak darbesiyle ağır yaralanan Yelseli, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

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Kurşunun bacağını sıyırdığı tespit edilen Ramazan B. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.