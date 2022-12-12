Gemlik'te tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde aralarında husumet olan iki kişinin tartışmasında silahlar konuşurken 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Akşam saatlerinde Kumla Mahallesi'nde Ramazan B., aralarında bulunan husumet sonlandırmak üzere Emre Yelseli'yi otomobiline alıp, Kumla Mezarlığı'nın yakınına götürdü. İkili arasındaki konuşma önce tartışmaya, ardından bıçak ve tabancanın kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü.
HASTANEDE CAN VERDİ
Yelseli, bıçakla göğsünden yaralanırken, Ramazan B. ise tabanca ile bacağından vuruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kalbine isabet eden bıçak darbesiyle ağır yaralanan Yelseli, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
GÖZALTINA ALINDI
Kurşunun bacağını sıyırdığı tespit edilen Ramazan B. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.