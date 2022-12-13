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    • 13.12.2022 08:40
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    • 13.12.2022 08:40
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    İstanbul'da sağanak yağış sonrası trafik durma noktasına geldi!

    Son dakika haberi! İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edilirken megakentte trafik durma noktasına geldi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İstanbul’da sağanak sonrası trafik çilesi!

    İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edilirken megakentte trafik durma noktasına geldi.

    TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 78
    Alınan verilere göre, saat 08.34 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 78 olarak ölçüldü.


    VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ?
    İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

    İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli lodos ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edilirken bazı seferlerde ise aksaklıklar meydana geldi.

    BAZI SEFERLER YAPILAMIYOR
    Şehir Hatları A.Ş'nin sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Değerli yolcularımız, hava muhalefeti (lodos) nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz yapılamamaktadır. Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş (Moda uğraması yapılamıyor). Üsküdar-Aşiyan Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu(Ring) Anlayışınız için teşekkür ederiz" şeklinde açıklama yapıldı.

    KARA YOLLARINDA DURUM
    Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Susurluk-Balıkesir Kuzey kavşakları 21-23. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle İzmir ve İstanbul yönlerinde sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

    Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas-İskenderun kavşakları 3-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Hatay istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

        Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle her iki istikamet trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yollarından devam ediyor.

        İzmit-Kandıra yolunun 3-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma Çubuklubala Köprülü Kavşağı kolları ve servis yolları üzerinden gidiş-geliş şeklinde izin veriliyor.

        Beyşehir-Seydişehir yolunun 10-11. ve 22-25. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

        Pınarbaşı-Sarız yolunun 1-2. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

        Elazığ-Diyarbakır yolunun 4-6. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

        Bartın-Safranbolu yolunun 23-25. kilometrelerinde Kirazlı Köprüsü yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.

        Dursunbey-Harmancık yolunun 13-30. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

        Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-65. kilometrelerindeki Seyitler-1, Seyitler-2, Sümbüllü-1, Sümbüllü-2, Sümbüllü-3, Sümbüllü-4, Erenler-1, Erenler-2, Erenler-3 ve Adagül tünellerinde bakım ve temizlik çalışması dolayısıyla 16 Aralık'a kadar 08.00-17.30 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

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