İstanbul'da sağanak yağış sonrası trafik durma noktasına geldi!



VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ?

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli lodos ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edilirken bazı seferlerde ise aksaklıklar meydana geldi.

BAZI SEFERLER YAPILAMIYOR

Şehir Hatları A.Ş'nin sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Değerli yolcularımız, hava muhalefeti (lodos) nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz yapılamamaktadır. Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş (Moda uğraması yapılamıyor). Üsküdar-Aşiyan Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu(Ring) Anlayışınız için teşekkür ederiz" şeklinde açıklama yapıldı.

KARA YOLLARINDA DURUM

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Susurluk-Balıkesir Kuzey kavşakları 21-23. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle İzmir ve İstanbul yönlerinde sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas-İskenderun kavşakları 3-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Hatay istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.