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    • Yaşam
    • 13.12.2022 14:34
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    • 13.12.2022 14:34
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    Gaziantep'te 15 yaşındaki çocuğa kesici aletle taciz! Tehdit edip istismarda bulunduğu ileri sürülen zanlı yakalandı

    Gaziantep'te mide bulandıran bir olay yaşandı. 15 yaşındaki kız çocuğu N.T. kendinden yaşça çok büyük bir şahıs tarafından asansörde tacize uğradı. Genç kızı kesici aletle tehdit edip cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen zanlı yakalandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! Şüpheli yakalandı

    Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki genç kızı kesici aletle tehdit edip cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen zanlı yakalandı.

    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Aralık'ta Seyrantepe Mahallesi'ndeki bir binanın asansöründe bir genç kızı kesici aletle tehdit ederek cinsel istismarda bulunan zanlının yakalanması amacıyla Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

    ASANSÖRDE CİNSEL İSTİSMAR | VİDEO İZLE

    Ekiplerce yapılan çalışmada, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen A.K. gözaltına alındı.

    Çeşitli suçlardan kaydı bulunan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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    Haberler Yaşam Gaziantep'te 15 yaşındaki çocuğa kesici aletle taciz! Tehdit edip istismarda bulunduğu ileri sürülen zanlı yakalandı
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