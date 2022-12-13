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    • Yaşam
    • 13.12.2022 14:07
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    • 13.12.2022 14:07
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    Türkiye'nin konuştuğu olay: Sedefnur'un balkondan düştüğü an kamerada

    Kocaeli'de polis memuru erkek arkadaşıyla tarıştıktan sonra 7. katın balkonundan düşen 23 yaşındaki Sedefnur Çağlar ağır yaralamıştı. Uzun süre yoğun bakımda tedavisi gören Sedefnur geçtiğmiz günlerde taburcu edilmişti. İlk ifadesinde olayı hatırlamadığını söyleyen genç kızın, olay günü düşüş anı güvenlik kamerasına yansıdı.

    AJANSLAR
    Sedefnur’un sır düşüşü kamerada

    Kocaeli'de polis memuru sevgilisiyle tartıştıktan sonra şüpheli şekilde 7. kattan düşerek ağır yaralanan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Sedefnur Çağlar'ın düşme anı 11 ay sonra ortaya çıktı.

    BALKONDAN DÜŞTÜ
    9 Ocak tarihinde Körfez'de bulunan bir sitede meydana gelen olayda, Sedefnur Çağlar (23), polis memuru sevgilisi Ahmet A. ile birlikte misafirliğe gittiği evin 7. katındaki balkonundan şüpheli şekilde düşmüştü.

    Sedefnur ağır yaralanırken, evde bulunan polis memurlarından sevgilisi Ahmet A. ve O.Ç. ile E.Ş. isimli genç kız gözaltına alınmıştı.

    TABURCU EDİLDİ
    O.Ç. ile E.Ş. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, şüphelilerden Ahmet A. tutuklanmıştı.

        Üniversite öğrencisi Sedefnur Çağlar ise Kocaeli'de aylarca süren tedavisinin ardından taburcu edilmiş ve ailesi tarafından memleketi Sivas'a götürülmüştü.

        HATIRLAMIYOR!
        Genç kızın fizik tedavisi, Sivas'taki Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde sürüyor. Hala yürüyemeyen Çağlar'ın ayaklarını oynatma eğiliminde olduğu, ifadesinde ise olayı hatırlamadığını söylediği öğrenilmişti.

        DÜŞME ANI KAMERADA
        Sedefnur'un düşme anı 11 ay sonra ortaya çıktı.

        Görüntülerde, Sedefnur Çağlar'ın rögar kapağının hemen yanına düştüğü görülüyor. Olay sonrasında çekilen görüntülerde ise düşmenin şiddetiyle çöken toprak zemin, Sedefnur'un düştüğü balkon ve o gece pencereden atılan telefon yer aldı.

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