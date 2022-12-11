Gaziantep’te mide bulandıran olay! 15 yaşındaki çocuğa asansörde taciz! Boğazına bıçak dayayıp…

"SAPIĞI KOVALIYORUM" DEMİŞ

Şahsın kaçmadan önce kendisine tekme attığını anlatan kız, şahsın kaçarken ise sesleri duyarak dışarı çıkan bina sakinlerini, "Binada sapık var, sapığı kovalıyorum. İçeriye girin, size bir şey olmasın" diyerek kandırdığını kaydetti.



""PSİKOLOJİM BOZULDU, KAPININ ÖNÜNE BİLE ÇIKAMIYORUM"

Olay nedeniyle büyük bir travma yaşayan N.T, artık her şeyden korktuğunu kaydetti. Evden dışarı çıkmaya korktuğunu anlatan kız, "Psikolojim bozuldu, kapının önüne bile çıkamıyorum. Parmağımda 10 tane dikiş var, sağlık ocağına muayene için gitmem gerekiyor gidemiyorum. Asansöre binmek istiyorum korkuyorum. Bir an önce yakalanıp cezasını çeksin istiyorum. Bana bunu yaşattı, yetkililerin bir an önce bulmasını istiyorum" dedi.

Kızının yaşadığı olayı gözyaşlarıyla anlatan anne A.T. ise, "Benim kızım çok acılar ve korku yaşadı. Asansörde bağrışmaları duydum ve asansöre baktığımda kızımın bir eliyle boğazını sıkıyor, diğer eliyle de boğazına bıçağı dayadığını gördüm. Kızım 'Anne' diye bağırdığı anda şaşıran şüphelinin elinden zorla kurtardım. Çok korkuyoruz, kızım ne okula ne de eve gidebiliyor. Bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Bu şahıs 50-60 yaşlarında birisidir" şeklinde konuştu.



