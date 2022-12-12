Bursa merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınıp, tutuklanan 12 şüphelinin, tatil için Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu kadınları hedef aldıkları tespit edildi.

Fuhşa zorlanan 13 kadından Rus uyruklu jinekolog Oksana A.'nın (37), tatil için geldiği Mardin'de suç örgütü üyeleri ile tanışarak arkadaşlık kurduğu, en son 2,5 ay önce de tatil için Türkiye'ye davet edilerek tuzağa düşürüldüğü öğrenildi.

13 KADIN KORUMA ALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kadınların çalışma vaadiyle Türkiye'ye getirilip zorla fuhşa zorlandığı bilgisine ulaştı.

Ekipler bu bilgi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 3 Aralık'ta, Bursa, İstanbul ve Balıkesir'de çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.